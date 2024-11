Ahora sí quieren cadena perpetua

Ahora sí. Ahora no somos tan trogloditas, ya no practicamos el “populismo punitivo”, ahora los violadores merecen pudrirse en la cárcel de por vida. Al vestir esa manada de depravados el uniforme militar, la cadena perpetua ya no les suena tan mal.

“¿La van a estrenar con los miembros del Ejército?”, preguntaba Gustavo Bolívar en Twitter. Eso querría el converso, pero aún no existe la ley y quizá nunca vea la luz porque debe pasar por la Corte Constitucional, amante de la laxitud judicial. La misma que demuestra el fiscal general al no imputar acceso carnal violento en este caso.