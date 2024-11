Claudia, el plan B de Petro

Ese escenario tiene dos posibilidades. La primera es una constituyente impuesta con “protestas sociales” como las de 2021 que llevaron a Gustavo Petro al poder. No descarten este escenario, pues movilizar al ELN, a las Farc, a los narcos y a su primera línea –que es una mezcla de estos grupos ilegales con activistas radicales– para imponer este objetivo no es difícil. Si no tenemos un plan de reacción con ciudadanos listos a enfrentar pacíficamente estos grupos y evitar que paralicen el país, en menos de un año estaremos viviendo este desastre. La segunda posibilidad, de la que ya vimos un primer paso al cortarle 700.000 millones de presupuesto, es crear tal caos en el sistema electoral que no se den estas elecciones. Ese escenario no está planteado en la ley o la Constitución y en ese caos Petro puede quedarse mientras “ordena” el sistema electoral y hace unas nuevas elecciones en el tiempo que crea necesario y con las condiciones que imponga.