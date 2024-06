Crónica de una recesión anunciada

Nos encontramos en un momento peligroso para nuestra economía, el gobierno ha dado muestras hasta la saciedad que no tiene un rumbo distinto a tratar de estatizar por completo la banca e intervenir en el uso y destino de los ahorros de los colombianos.

De los factores preponderantes en la creación de una inminente, pero aún contrarrestable recesión económica, está la problemática ocasionada por cuenta de la inoperancia en el recaudo tributario de nuestro país. El mensaje enviado a quienes poseen una notable cultura tributaria e incluso aquellos que no, es que desde la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- no se pudieron cumplir las metas y objetivos propuestos. En otras palabras, se impuso la moda de absolver consultas, administrar y recaudar tributos a través de TikTok y he aquí los resultados.