Cuida de tu alma y ella cuidará de ti

Cada vez son más las personas que se encuentran en una especie de laberinto existencial sin salida, pues no saben cómo cuidar lo verdaderamente valioso de sí mismas.

Cuando frecuento algún espacio social y me conecto con el alma de las personas, puedo percibir que en el ambiente se respira un aire de desasosiego generalizado, debido a la tormentosa situación global de las guerras en cada esquina del planeta, los conflictos en el interior de nuestras familias y los desastres naturales y políticos.

Lo que sucede es que no se puede encadenar ni ahogar el alma, pues es la dimensión espiritual del ser que nos sostiene y nos reconforta, a pesar de todo aquello que, en el difícil paso por la vida, pretende aniquilarnos.

Cuando no cultivamos una vida interior, cuando no tenemos espacios de reflexión, de quietud, de contemplación, de oración o meditación, sucede que el alma se manifiesta en forma de ansiedad, violencia, irascibilidad, adicción, cansancio emocional y hasta pérdida de sentido.

Los especialistas en el cuidado del alma sabemos que esto no es solo psicoterapia, no tiene un fin específico de sanación, no intenta arreglar o cambiar, tiene un solo propósito espiritual: sostener y acompañar la vida cotidiana tal como se va presentando, aun con el sufrimiento y el dolor.