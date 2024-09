Dejémonos de chambonadas

Cuando ya han pasado más de dos años del Gobierno de Gustavo Petro es un hecho que la izquierda colombiana perdió una oportunidad histórica de demostrarle a los colombianos lo que eran capaces de hacer: que su discurso no era solo retórico, que sabían gobernar y que iban a cumplir. Pero no. Hasta ahora, puras pérdidas.

No puede ser posible que después de haber pasado un Presupuesto General de la Nación para el año 2024 con unos ingresos que no iban a lograr y que por cuenta de esto han estado todo el año con problemas de caja, que están debiendo a contratistas y que no están haciendo los giros a entidades a tiempo, pretendan pasar por el Congreso para el 2025 otro presupuesto mal hecho, dicen los analistas, con $ 38 billones de ingresos de más.