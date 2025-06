Desde la tarima de la vergüenza, se leía: “Douglas, Aranjuez te ama”

Es lamentable que las víctimas, ausentes del proscenio, no tendrían verdad plena en los “diálogos sociojurídicos” (sin marco jurídico aún). No está claro si habrá delación de las complicidades, de funcionarios, personas civiles y fuerza pública, ya que el interés de los victimarios se enfoca en reclamar libertad para “cambiar las economías ilegales”, sin reparar ni en justicia ni en reparación.

No obstante, esta semana Douglas dijo al referirse a los gobernantes: “A casi todos los he ayudado, les he colaborado. A la mayoría les hemos ayudado. ¿Sí me entiende? Pero son cosas que uno las dice en su momento. […] que sea el momento oportuno para nosotros hablar de esos temas […]” (W Radio, 26/6/25).