Despertemos antes de que sea tarde

Colombia peligra y muchos aún no se dan por enterados, bien sea por apego a ideologías decadentes, por la esperanza de ver cumplidas las promesas de campaña, porque les han secuestrado sus ilusiones, porque están gozando de las mieles de la corrupción, por ignorancia o porque la indiferencia y la apatía no les permiten ver más allá de sus narices. Pero no todo está perdido, todavía existe el camino de la democracia para salvar a nuestra Patria de las fauces del socialismo.

En las próximas elecciones debemos estar unidos bajo un solo líder político y estar atentos a que no haya trampas en las mesas, que no se firmen falsas actas o que estas se pierdan, que no se compren votos ni conciencias. La reciente experiencia de Venezuela tiene que generar enseñanzas para que el gobierno no viole la democracia, como lo hizo Santos para favorecer a las Farc.