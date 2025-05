Drogadicto del poder

La propuesta de consulta popular surgió tras el archivo de la reforma laboral en el Congreso, evidenciando no un genuino ejercicio democrático, sino un mecanismo de imposición frente al Legislativo y una clara intromisión en la autonomía de esta rama del poder.

Esta intención quedó en evidencia con el reciente anuncio del ministro del Trabajo sobre una “nueva” propuesta de consulta popular, esta vez con 16 preguntas —cuatro más que en la versión original—, las cuales presentan ambigüedad jurídica, escasa técnica normativa y un claro sesgo ideológico. Estas preguntas no solo carecen de claridad, sino que están orientadas exclusivamente a un sector de la población —los trabajadores—, omitiendo deliberadamente a los empleadores y distorsionando el principio de representación equitativa.

El panorama para el Ejecutivo no parece positivo. El próximo 29 de mayo, la Corte Constitucional iniciará el estudio de la exequibilidad de la reforma pensional, debate que contará con ponencia negativa y que, de prosperar, podría llevar a la declaratoria de inconstitucionalidad de toda la normativa. A ello se suma el anuncio del Consejo de Estado de dictar sentencia anticipada en el proceso de nulidad electoral contra la elección de la fiscal general Luz Adriana Camargo.

Elección que no solo estuvo torpedeada, sino que también fue objeto de presiones indebidas y manifestaciones promovidas por colectivos y sectores afines al gobierno, entrometiéndose en la autonomía de la Corte Suprema de Justicia.

Frente a estos hechos, es evidente que el presidente Petro desconoce de manera reiterada los límites institucionales. Su discurso se radicaliza cada vez que encuentra obstáculos en el Congreso o en las altas cortes. Para él, quien no se alinea con sus directrices es “mañoso”, “golpista” o “fraudulento”, en abierta deslegitimación del orden constitucional y de la separación de poderes.

Colombia atraviesa un momento crucial, en el que se pone a prueba la solidez de sus instituciones y la madurez de su democracia. Defender la autonomía de los poderes públicos y rechazar cualquier intento de concentración del poder no solo es un deber jurídico, sino una responsabilidad histórica.

No podemos permitir que se continúe imponiendo la narrativa destructiva desde las tarimas de los mal llamados cabildos abiertos, que no son más que una muestra más de gobernanza, con migajas y discursos vacíos y delirantes de quien dice no ser un “drogadicto del poder”.