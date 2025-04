El cariño por el delito

Ya lo había advertido el presidente Petro en una alocución que fue motivo de carcajadas a nivel mundial: “Si logramos que una serie de actividades de la sociedad colombiana, que hoy en día se consideran crimen, no se consideren crimen más adelante, pues habrá por definición menos crimen”. Esta expresión del presidente, que causó estallidos de risa y burla a nivel mundial, es hoy mucho más preocupante que en su momento, ya que Petro, aunque sea difícil de creer, lo decía en serio.

Desde el punto de vista del financiamiento, el Gobierno ha hecho la vista gorda al incremento de la producción de cocaína, la cual está en máximos históricos, vendiéndonos en cada ocasión que puede las incautaciones del alcaloide que logra. Pero seamos claros, lo que importa no es la droga que se incauta, sino la droga que se produce y no se logra interceptar, la cual está disparada.

La consecuencia de este apoyo oficial a la delincuencia ha ido en paralelo con las múltiples manifestaciones del presidente colombiano en las cuales banaliza el problema de la producción de la cocaína como si hiciera menos daño que el alcohol y sus pedidos periódicos de legalización de esta. La estrategia ya mencionada de cambiarle el nombre a los delitos para que no sean delitos.

El recorte presupuestal generó serias deficiencias operativas que se manifiestan en el mantenimiento insuficiente de helicópteros y menor disponibilidad de aeronaves, con su correspondiente reducción en la movilidad de tropas y operaciones aéreas. El faltante también se manifiesta en una limitación de la capacidad de reacción ante emergencias de seguridad y en un déficit en equipamiento de la Policía, que afecta la protección ciudadana en zonas urbanas y rurales. El Catatumbo, donde el Gobierno no ha retomado el control territorial que le rapó el ELN, es testimonio del despeño del Gobierno por el orden nacional.

No nos olvidemos, por otro lado, que el Gobierno ha hecho lo imposible para despenalizar, por medio de iniciativas legislativas, los excesos de la protesta social que vivimos en el estallido. Combatir el delito tal como está definido en la Constitución y las leyes no es prioridad del Gobierno. Y esa actitud, independientemente que se judicialice o no por parte de los organismos de control y el sistema judicial, es criminal.