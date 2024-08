El indigno y costoso autobombo del MinTIC, Lizcano

Los fondos de Futic van, entre otros, para la estatal RTVC, los canales regionales de TV, el programa Computadores para Educar y pedagogía digital, como lo dispuso la Ley 1978 de 2019 (art. 34), que lo creó. No existe destinación posible para el gigantesco derroche en miles de pautas y mensajes institucionales con la voz, la imagen o el video de Mauricio Lizcano, ministro TIC, aunque quiera pasar de contrabando como conspicuo instructor.

La inclusión de Lizcano como directriz del contratante no es difícil de comprobar. Para la muestra está el audio en el que un tendero habla del curso en “habilidades digitales”, del que Lizcano, a viva voz, agrega que se lo darán a un millón de personas, o el video en un noticiero de TV, con la estrategia PotencIA Digital, que ensalza al ministro como su inventor y “responsable”, en evidente y típico autobombo politiquero ( https://www.youtube.com/watch?v=Kg8pe1j8xsI ).

En matemática simple, Lizcano gasta 81,2 millones de pesos diarios en eventos y cuñas de sí mismo. Aunque una parte, como pasa con Plaza Mayor, termine en los intermediarios que se deben subcontratar para concretar la maniobra. Plaza Mayor dice que hace de todo, pero no ejecuta nada directamente.

No es legal lo que hace Lizcano. Fuera de que viola la mencionada Ley 1978, que, en ningún caso autoriza darle bombo al ministro, también quebranta de manera flagrante la 2345 de 2023, que “prohíbe todo gasto en la publicidad de naturaleza estatal, que tenga el objeto de autopromocionar, enaltecer o denigrar la imagen de funcionarios del Gobierno nacional o territorial…” (art. 6), como pasa en la radio cuando se oye la voz del ministro en off y un discurso mal editado. Más claro no canta un gallo.