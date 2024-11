El Putumayo de María Cecilia Silva

Todos los elogios se merece María Cecilia Silva por el libro de gran formato que publicó como testimonio de los muchos años en que estuvo recorriendo Putumayo y Caquetá. Su trabajo como periodista combina un SOS por la Amazonia con una colección de historias de vida. Las fotografías de ríos y selvas muestran un tesoro natural que, según dicen, forma parte de Colombia, pero que en realidad no nos pertenece porque el territorio colombiano no está integrado. Más de 200 años de vida independiente y el país sigue incomunicado.

María Cecilia Silva entrevistó a Bernardino Arévalo, un militar de Barranquilla que vivió en 1934 en el Putumayo: “Los de la Casa Arana hacían fiestas a costillas de los indígenas. Ya borrachos mandaban a las ancianas, que ya no les servían para el trabajo, a traer agua a un chorro en el río Igaraparaná en las tinajas que hacían los mismos indios, era una recta no muy grande y cuando ya se devolvían tomaban puntería con las carabinas Winchester y les pegaban en la cabeza”.

María Cecilia Silva entrevistó a Martiniano González, agente de Avianca en Puerto Leguízamo desde 1945: “Pedro Silva vino de Bogotá a comprar pieles. Había cazadores dedicados a sacar pieles de cerrillo, de tigre, de nutria, entonces les compraba y todo me traía para enviarle a la señora de él que vivía en Bogotá y se encargaba de mandar a Barranquilla porque de ahí salían para Estados Unidos. Yo era muy feliz en mi trabajo y resulta que para darle más realce al municipio se me ocurrió inventarme un sello ‘Puerto Leguízamo Jardín Exótico del Universo’. Eso motivó a una pareja de gringos jóvenes que lo leyeron en su país y vinieron a comprar animales vivos. Micos, loros, canarios, güios, tortugas. Lo que hubiera. Un día me buscaron: que vamos a mandar un güio. Un animal grandísimo de seis metros. Yo se los recibo, pero en un guacal no clavado con puntillas, sino con tornillos porque de pronto al sacudirse levanta las puntillas y se sale. Mandaron cantidades de güios. Durante dos años sacando todos los días”.