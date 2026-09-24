Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle, era conocido en el mundo político como el Marranito, por el símbolo que utilizaba: un marranito de barro color verde que servía de alcancía para financiar su campaña al Concejo de Medellín.

Hoy ese apodo parece haber quedado atrás. Según la Fiscalía, desde 2019 habría asumido el alias de Mickey o Miguelito y empezado a ejercer influencia sobre decisiones y contratos públicos mientras su hermano era alcalde de Medellín.

La Fiscalía sostiene que Miguel Andrés Quintero habría operado sobre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá sin cargo, sin competencia funcional, sin contrato y sin responsabilidad administrativa. Un supuesto poder en la sombra: sin firma visible, pero con capacidad de influir.

Y ahí está el verdadero problema.

¿Se comió el ratón Miguelito el queso del Área Metropolitana?

Esta semana un juez decidirá si Miguel Andrés Quintero Calle enfrenta el proceso en libertad o privado de ella. La Fiscalía solicitó una medida de aseguramiento y le atribuye, como determinador, interés indebido en la celebración de contratos y, como interviniente, peculado por apropiación agravado por la cuantía, en seis eventos.

Según la hipótesis planteada, personas cercanas habrían sido ubicadas en dependencias estratégicas, con capacidad para manejar presupuesto y contratación, mientras las decisiones terminaban orientadas hacia resultados previamente definidos. Se mencionó, entre otras, la Subdirección Administrativa y Financiera y la Subdirección Ambiental del Área Metropolitana.

Luego aparece el queso.

La Fiscalía sostiene que, antes de la adjudicación de seis contratos al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, se habría pactado una cuota ilegal equivalente al 15 % de su valor. Las presuntas coimas superarían los 2.480 millones de pesos.

Estamos hablando de recursos destinados a atender emergencias, proteger vidas y fortalecer la capacidad de respuesta de los organismos de socorro.

También se describió una presunta ruta del dinero: pagos al contratista, cheques girados a terceros, retiros en efectivo por valores cercanos a los 50 millones de pesos y la participación de conductores, tesoreros, representantes legales e intermediarios.

Si esa ruta se comprueba, no estaríamos ante un caso aislado de corrupción. Estaríamos ante una estructura diseñada para fraccionar los movimientos del dinero, dificultar su trazabilidad y evitar que alguien le siga el rastro al queso.

El queso, según la Fiscalía, no se habría perdido por accidente.

Lo que este caso obliga a revisar es algo más profundo que un apellido o una disputa política.

La democracia se deteriora cuando quienes realmente mandan no aparecen en el organigrama; cuando un funcionario le teme más a un operador político que a la ley; cuando una entidad pública deja de actuar en función del interés general y comienza a moverse al ritmo de favores, lealtades y cuotas.

La discusión, por eso, no debería reducirse a si se trata de un ataque contra Daniel Quintero o contra su familia. Aquí se investiga una conducta. Se investiga si existió una red de influencia y si recursos públicos beneficiaron intereses particulares.

Según lo expuesto en audiencia, Misael Alberto Cadavid Jaramillo —persona relevante para la investigación— recibió 17 visitas de abogados durante su reclusión en el complejo penitenciario de El Pedregal, entre noviembre de 2025 y enero de 2026. El dato no es ornamental: el ente acusador lo presentó como parte del contexto con el que pide la medida de aseguramiento.

La Fiscalía también señaló que Miguel Andrés Quintero registra 18 movimientos migratorios desde 2020 y que, durante 2023 y 2024, acumuló 214 días fuera de Colombia. Viajar no es un delito. Estar fuera del país tampoco. Pero esos movimientos fueron aportados por el ente acusador como contexto de su solicitud: riesgo de no comparecer y la hipótesis de que parte de los recursos presuntamente desviados habría salido del país.

Ahora será un juez quien determine el valor de esos elementos.

Esta semana no se decidirá la condena de Miguel Andrés Quintero Calle. Se decidirá si existen elementos suficientes para que enfrente la investigación privado de la libertad mientras avanza el proceso.

Pero Medellín sí debería hacerse una pregunta desde ahora: ¿queremos instituciones donde el poder tenga nombre, cargo y responsabilidad, o aceptaremos que existan poderes que operen desde las sombras?

No basta con preguntar quién se comió el queso. Hay que preguntar quién abrió la puerta, quién dejó entrar al ratón, quién entregó los cheques y quién creyó que nadie iba a seguirle el rastro.

El Área Metropolitana no es una finca, no es una alcancía y no es un queso para repartir entre hermanos.

El queso no era de ellos.

Era de los ciudadanos.

Era de Medellín.