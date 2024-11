El roscograma petrista en Ecopetrol no es “democracia obrera”

La acción de Ecopetrol en la Bolsa de Colombia y en Wall Street perdió, desde 2023, el 25 por ciento del valor. Esto, luego de forzar a la empresa hacia fuentes renovables no convencionales (eólica, solar, geotermia e hidrógeno verde), en detrimento de las reservas de hidrocarburos, además de extraerle, mediante impuestos, dividendos y regalías, más de 80 billones de pesos en 21 meses (mientras su índice de endeudamiento crece) y padecer los escándalos públicos de Ricardo Roa y su combo o acatar la interferencia antitécnica de Petro en los proyectos de inversión.

La andanada empezó con el nombramiento de Victoria Irene Sepúlveda como vicepresidenta corporativa de Talento Organizacional desde hace ocho meses, quien es del riñón de Roa aunque la página de Ecopetrol no lo reseñe. Lo acompaña desde 2008: primero en Essa (Electrificadora de Santander), luego en TGI y en la Empresa de Energía de Bogotá, y viene del Grupo Chilco de Energía y Gas. No se nombró para mejorar las relaciones colectivas, sino para implantar, como sea, el roscograma de Roa y de las fuerzas que emergen en el poder en Ecopetrol. No hubo concurso ni respeto por quienes hacían ruta de carrera en la compañía.