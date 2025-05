El sucesor del sollado

En el Vaticano, con la muerte del papa Francisco, se prepara el cónclave para elegir a su sucesor, que será también el sucesor de Pedro, mientras en Colombia se impone elegir al sucesor no de Pedro, sino de Petro. Gustavo Petro no está muerto, pero no puede seguir en el cargo, después de la acusación de drogadicción que le lanza Álvaro Leyva. Debe renunciar y recluirse en la Clínica Montserrat. El presidente trata a los ciudadanos como si fueran oligofrénicos cuando responde queél es adicto al café y adicto al amor. Por supuesto, Leyva habla por la herida, pero todo en política se hace por interés o por venganza. En este caso, Leyva tiene razón porque existe una manera simple de desmentirlo, si la acusación fuera falsa: un examen de sangre que demuestre que Petro no tiene residuos de bazuco, cocaína u otros estupefacientes. Petro se niega a ese procedimiento.