En el peor de los mundos

No obstante, el escenario de degradación del sistema está empezando a pasar factura al sistema hospitalario. En los últimos dos años prácticamente no se han generado nuevos proyectos privados de inversión hospitalaria. Se sabe -incluso de entidades muy prestigiosas- que han tomado la decisión de no reemplazar equipos e inclusive de reducir las nóminas. La estrechez se nota y la incertidumbre campea.

El horizonte fiscal de corto y mediano plazo no avizora cosa diferente a una profunda restricción de recursos en el sector salud, lo cual presionará hacia abajo los precios y ralentizará la autorización de servicios. Eso es preocupante en un sector como el hospitalario, donde las grandes inversiones en tecnología se transforma de inmediato en costos hundidos -los equipos se deprecian úsense o no-. La escasa flexibilidad para reducir costos en un hospital está en el recurso humano, recurso altamente especializado del cual no es fácil prescindir sin alimentar un ciclo destructivo de pérdida de capacidad resolutiva y mercado. Evento que no se puede permitir ninguna entidad con vocación de permanencia.