Entre el cáncer de páncreas o del cerebro

Mi buen amigo Ramón Pérez-Maura, gran periodista español antes del diario ABC y hoy del portal digital más exitoso en España El Debate, escribió, luego de una larga conversación que tuvimos sobre los dos jefes de gobierno de su país, España, y del mío, Colombia. Su conclusión: son lo mismo. Yo creo que no, Gustavo Petro es muchísimo peor que Pedro Sánchez, aunque de ambos, como se dice en mi país, no se hace un caldo.

Petro tampoco es un ejemplo en la defensa de la dignidad de Colombia. Sus salidas fuera de tono en el exterior, en la última el presidente del gobierno francés Emmanuel Macron lo puso en su sitio, ya son parte de su agenda cada vez que se monta en un avión. No solo es cuando se desaparece, como sucedió en París, ya sabemos para qué, como lo contó su excanciller, sino en especial en Colombia, donde sus desapariciones son algo normal. Aún falta ver qué fue a hacer a Manta, hay muchas personas trabajando en ese tema, pero seguro no fue para algo bueno. En Colombia ya estamos acostumbrados y lo triste es que por fuera ya está pasando lo mismo. “Ahí viene el loquito, salgan corriendo”, piensan muchos en los países que sale a visitar. Tranquilos, solo le queda un año.

Cuando hablamos sobre el tema yo estaba convencido que Petro era mucho peor. Pérez-Maura dice que no, pues por lo menos Petro justifica su corrupción y su autoritarismo en una ideología. No, Ramón, la ideología de ambos es el poder primero para llegar y luego para quedarse. No les importa su legado, solo ven el poder; no les importa la dignidad, solo quieren mantenerse en el poder; no les importa la democracia, poder, poder, poder, y la corrupción es su modus operandi.