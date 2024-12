Javier Milei: un nuevo muro de Berlín

Luego del colapso del socialismo representado en la caída del muro de Berlín, no quedaba ninguna duda de que la democracia liberal, con su modelo económico de capitalismo y libre mercado, era lo único que garantizaba la prosperidad y eliminaba la pobreza, mientras el estatismo socialista solo producía miseria, corrupción, escases y represión. El fin de la historia, lo denomino Francis Fukuyama.

Pero el estatismo tiene unos ganadores que son los políticos que controlan el estado, y para ellos el veredicto del muro de Berlín fue una derrota que no estaban dispuestos a aceptar. La izquierda internacional volvió a la carga con nuevas narrativas de odio que calaron en una generación indiferente a la historia del siglo XX. Y se levantaron nuevos estados gigantescos en nombre de una lista interminable de derechos ciudadanos, que no fueron otra cosa que letra muerta, pero una trampa muy efectiva para que las personas rindieran sus libertades a los políticos. Argentina prohijó un Leviatán de esas características que empobreció masivamente a la población, para no hablar de casos dramáticos como el de Venezuela. Y en Europa, a pesar de haber sido el escenario donde el estatismo perdió la batalla, los políticos de izquierda han ido creciendo el estado hasta llevarla al estancamiento, y de seguir así, a poner en riesgo su bienestar.