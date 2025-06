Lo que debía ser un gobierno se ha revelado como una calamitosa puesta en escena; lo que se anunció como una era de transformación social no ha sido más que la estela vacía de un mandato atrapado en la mediocridad, la pulsión errática y la grandilocuencia hueca. Desde su irrupción, esta administración se ha erigido en la encarnación misma del desastre, una coreografía ininterrumpida de torpezas y omisiones que ha pulverizado el anhelo ciudadano. De la pirotecnia verbal que prometía un “tren volador” entre Barranquilla y Buenaventura, a la fantasía de un tren interoceánico que conectaría a Latinoamérica con China, este gobierno no cesa en su penoso espectáculo: una exhibición de insensatez, delirio e inoperancia que es la antítesis exacta del cambio prometido.

Y como si el inventario del fracaso no fuera suficiente, emergen personajes cuya única función parece ser la de legitimar estas narrativas de victimismo impostado y buena gestión inexistente. Figuras como Montealegre; sí, el “académico” que no es académico, la “víctima” que no es víctima. Un personaje siniestro que se ofrece como paladín de un sofisma jurídico que no es más que una chapuza intelectual con la que se pretende justificar un decreto que ningún abogado con un mínimo de lucidez podría defender. Una muestra más de la deficiencia endémica a la que nos tienen sometidos. El decreto de la consulta popular, además de ser claramente inconstitucional, es uno más de la lista de leñazos que el gobierno ha venido propinándole a Colombia. Otro fiasco que se integra en una cacofonía de desatinos que confirma la persistencia de un modelo caótico, regido por la megalomanía, la impulsividad y una resaca permanente de brutalidad en la toma de decisiones.