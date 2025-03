La Confesión

El jueves, el mandatario expresó en Twitter: “Si esta señora es la decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la U. Javeriana, donde cursé mis estudios de maestría en economía, no quise presentar mi tesis porque me exigían un estudio econométrico, y no creo en la econometría como método de investigación económica; por lo tanto, mi decana debería saber que debe incluirse en el gráfico”.