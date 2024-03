La importancia de la corrupción

La decisión valiente y pertinente de Federico Gutiérrez de iniciar múltiples acciones penales contra el exalcalde Daniel Quintero y miembros de su administración rompe con la odiosa cultura de no hacer cortes de cuentas a los antecesores o no usar el retrovisor, que es la regla general en las transiciones entre las administraciones locales y nacionales.

Múltiples razones parecen justificar esa tradición que, oportunamente, ha roto el nuevo alcalde de Medellín. Acomodo, bajo la premisa de “no nos pisemos las mangueras”. Rabo de paja, en aquellos casos en que quien accede al poder trae un historial tan polémico como el que se retira. Falsa grandeza, en quienes malentienden la consideración con el derrotado o el saliente con la complicidad, con la corrupción. Otros más hablan de que no perderán tiempo con la robadera de su antecesor, que tienen mucho que hacer y que para eso están los entes de control y la Fiscalía.

Porque no es cierto que la justicia o los órganos de control, de oficio o a petición, estén interesadas o en capacidad de investigar y producir condenas y sanciones en los actos de corrupción.

Estas debilidades orgánicas se agravan en el control fiscal y disciplinario, en que es tolerado y notorio que las delegadas territoriales, en departamentos y capitales, no solo no luchan contra la corrupción, sino que son en sí mismas vergonzosas operadoras de corrupción mediante la negociación de aperturas e imputaciones, cuando no están persiguiendo gobernantes con falsas investigaciones y glosas para coaccionar de las administraciones a entregar gabelas para “calmar” sus fervores de control.