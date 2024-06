La mató con un plato de espaguetis

El crimen no fue sangriento, pero sí se cometió con maldad premeditada. La tía de 80 años tenía un patrimonio de un millón de euros representado en un apartamento y una cuenta bancaria. Carecía de herederos cercanos, pues no fue casada ni tuvo hijos. Vivía en una casa para ancianos en la localidad de Asiago, a hora y media de Venecia. Así como Parma es la cuna del parmesano, Asiago es la cuna del asiago, el quinto queso más vendido en Italia.

Maria estaba tan débil que no podía sostener un bolígrafo en la mano. Tal vez por eso se la llevaron para Sicilia. Ya teniendo en su poder un nuevo testamento que la favorecía, Paola Pepe tenía que buscar la manera de hacerlo efectivo, es decir, de convertirse en heredera ante la muerte de Maria. La fórmula fue muy sencilla. La llevó a almorzar a su casa y le preparó un plato de espaguetis y un postre. Maria tenía dificultades para deglutir y no podía comer alimentos sólidos. Paola Pepe la mató con ese plato de espaguetis. Maria duró viva en Sicilia apenas dos semanas. Como el gerente del banco en el norte de Italia ya había avisado a la policía sobre las maniobras de los parientes sicilianos, cuando Maria murió se realizó una autopsia. Se encontraron espaguetis en los pulmones. Falleció de pulmonía ab ingestis a los cinco días de ser hospitalizada, por dificultad para respirar.

Una prima de Asiago que iba a visitarla una vez al mes recordó sobre Maria: “No era autónoma. No podía deambular y difícilmente movía las extremidades superiores. No podía beber sola. No estaba muy lúcida mentalmente, al contrario, era muy vulnerable, como si estuviera dispuesta a casi todo por sentirse viva. Recuerdo que me pidió que le comprara una bicicleta eléctrica, algo que dadas sus precarias condiciones de salud no era posible, pues no hubiera podido manejarla”.