La nueva presidenta del M-19

No deja de ser una paradoja que el país más machista de América Latina y casi que del hemisferio occidental, tenga ahora una mujer como presidenta.

Claudia Sheinbaum, es pupila de López Obrador. Algo parecido a lo que pasó con Juan Manuel Santos ungido por el presidente Uribe. Sin embargo, Claudia va a ser fiel a los postulados de su patrocinador, lo que no sucedió en el caso colombiano.

Siguió con la exigencia de AMLO de que el Rey de España se debía excusar por las atrocidades cometidas por los españoles con los aztecas en la conquista de México. Como el rey no lo hizo, Claudia no lo invitó a la transmisión del mando presidencial como estaba previsto. Generó así una inútil animadversión con España que ha estado unida tradicionalmente a México.

Sabemos lo que le hicieron algunos españoles en todo el continente a los indígenas, con el apoyo de clérigos y frailes. Aquéllos, ya en el potro del tormento o prendida la hoguera para ser quemados vivos, debían pedir ser bautizados. Exigir 500 años después que el Rey se excuse, es populista y demagógico. Sin embargo, la presidenta no censuró a los Estados Unidos que se apropiaron de los territorios mexicanos de Texas, Nuevo México y Alta California.

Continuará también la señora Sheinbaum con la implementación de la ley que López Obrador hizo aprobar en el congreso sobre la elección de los jueces por voto popular. No solamente con fuertes reacciones en México, por la posible infiltración de delincuentes y narcotraficantes, sino también por la aprehensión que esa disposición ha generado en círculos norteamericanos que ven con temor que algunas causas en las que tienen intereses pudieran caer en manos de jueces de dudosa ortografía.

El mayor problema que enfrenta ahora México es el de la inseguridad, que a López Obrador, se le salió de las manos con su programa “Abrazos, No balazos” y que incluyó las negociaciones con los narcos, lo que algunos están sugiriendo que se haga en Colombia.

La supuesta acción conjunta de Colombia, con Brasil y México, que nunca existió, para actuar como mediadores en Venezuela, se evaporó definitivamente, ya que México siguiendo su tradicional política anunció que no se meterá en Venezuela, mientras que Maduro rechazó frontalmente la posición colombiana de que no habrá reconocimiento hasta no conocer las actas.