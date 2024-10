La presidenta que amaba las armas

Luego lo desmintió Everth Bustamante, excomandante de dicha organización armada. Afirmó que era una de las mentiras que prodiga su antiguo compañero, pero no creo que a la presidenta ClaudiaSheinbaum, comunista convencida, le preocupe lo más mínimo esa membresía inventada. Supongo que será otra nostálgica de la Unión Soviética, de su cortina y mano de hierro, al igual que Petro, que lo proclamó en Berlín en junio de 2023.

Una ultraizquierdista que obtuvo un rotundo triunfo electoral, no tan arrollador como el del venezolano González, que aplastó al tirano, pero amplísimo: un 60 por ciento de votos. Esperemos que luego no lloren.

No todos pudieron acudir a su llamado. El capo de Miraflores no se atreve a abandonar su guarida caraqueña, protegida ahora por matones cubanos; Putin no se arriesga a atravesar la Unión Europea, una avería, un aterrizaje de emergencia en el país equivocado y de pronto lo encarcelan.