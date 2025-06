Los dos nuevos payasos de Palacio

Lo siento por el ministro de Defensa, que es como mosca en leche en ese singular cuadro. Difícil para el general retirado desmarcarse de un Ejecutivo liderado por un dirigente autoritario que no acepta nada distinto al alabo. Y que pretende imponer la mediocridad como novedosa fórmula de designar diplomáticos. Tampoco debería sorprendernos la decisión sobre el servicio exterior ni su acostumbrada incoherencia, si tiene de canciller a una joven sin mundo ni idiomas. Aun así, es tan desolador el panorama que observamos en los consejos de ministros y tan exiguas las expectativas, que Sarabia destaca por su habilidad y sentido común.

Admito que tuve que hacer un esfuerzo para escribir unas líneas sobre el jefe de gabinete. Supone conceder importancia a un ser grotesco. De ahí que nunca contestara los improperios y calumnias que me dedicó. Me parecía una mente tan famélica, que me resbalaban.