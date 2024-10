Los pasados gobiernos no hicieron nada

De tanto repetir un argumento se transforma en verdad. En estos tiempos de la posverdad muy pocos contrastan lo que se dice y cientos multiplican el mensaje: Son parlantes sin disco duro. No es nuevo, así se ha escrito parte de la historia oficial. Los egipcios, por ejemplo, llenaron las paredes de palacios y templos con odas a sus gobernantes que nadie podía contrastar. Así mismo, los soviéticos nos vendieron —por décadas— una historia de bienestar derramado por un Estado centralizado que se derrumbó en cuestión de días como un castillo de naipes. Por estos tiempos también en China le está viendo la dura cara a las “verdades” de sus gobernantes.

Es necesario mirar al pasado y preguntarse si —a pesar de todos los fallos y problemas de los pasados gobiernos— estos no hicieron nada. Una inquietud relativamente fácil de responder para quienes tenemos cierta edad y vivimos varios de esos gobiernos. Pero los jóvenes aún no son conscientes de esa historia y toman esas narrativas sin beneficio de inventario.

Iniciemos este análisis evaluando la extrema pobreza: en 2001, el 21 % de los colombianos estaban situados bajo la línea de extrema pobreza. Al finalizar la pandemia (2022) solamente el 6 % de los colombianos se encontraban en esa categoría. Continuemos con otros indicadores de educación: A inicios del siglo XX, un colombiano no completaba un año de escolaridad; en 1975 alcanzaba los cuatro años y en 2020 —en promedio— se alcanzaron 10 años, ¡igualando a países como Chile y superando por 2 años a Brasil! Colombia lleva invirtiendo entre 15 y 16 % del gasto de gobierno en educación en las últimas cuatro décadas, mientras Argentina y Brasil redujeron el gasto al 12 % en 2020. Hace 24 años, tan solo el 2.2 % de los colombianos tenía acceso a internet y, en 2021, alcanzó el 73 %.

Es cierto que Colombia ostenta una amplia inequidad en el ingreso en la población, consecuencia de problemas estructurales de empleo, informalidad y segregación de las mujeres. Pero también es una situación compartida con otros países de Latinoamérica. Brasil, México e incluso Costa Rica y Chile tienen altos índices de inequidad. Reducirla debería ser una prioridad imperativa en nuestro país. No obstante, eso no lo va a lograr ningún gobierno aisladamente y menos con políticas que afecten a las empresas, la competitividad y la productividad, como sucede en la actualidad en nuestra nación.

Que los gobiernos anteriores no hicieron tanto como se debía, quizás, pero es bueno que recordemos aquí una frase del Premio Nobel de Economía, Angus Deaton (2015): “Es demasiado fácil descartar a las fuerzas que triunfaron en el pasado, enfrentando terribles contratiempos…, pero existe una enorme acumulación de conocimiento útil, que no podrá resolver todo, pero no se puede perder”.