Maquiavélica conspiración

Analistas han mencionado la intención de la izquierda de permanecer en el poder varios períodos y estos no van a perder la oportunidad que le brindaron los indiferentes, los indecisos, los amnésicos, los ilusos que creyeron en las promesas de Petro y en el odio de Márquez, pero que hoy ya se han dado cuenta que los políticos prometen, pero no cumplen. Sin embargo, la maquina destructiva de esta ideología sigue su marcha y se comienzan a unir los cabos dentro de una conspiración siniestra y maquiavélica para implantar el comunismo, como ideología y como forma de vida.

Desde que se estableció la Comisión de la Verdad con de Roux a la cabeza, se sabía y mucha tinta se empleó para denunciarlo, que se tendrían conclusiones amañadas para desprestigiar al gobierno y en particular a la Fuerza Pública. Se habló desde el comienzo que no se tendría equidad, objetividad, ni verdad como resultado de esta Comisión. Se buscaba dignificar a las víctimas para cerrar un capítulo amargo de nuestra historia, pero lo que se ha logrado es abrir una brecha más profunda, donde los intereses ideológicos y políticos de de Roux han primado sobre la verdad verdadera.

Integrantes de esta Comisión son de clara tendencia izquierdista y su jefe, de doble discurso, ha hecho pronunciamientos en favor de la narco subversión, ha hecho pública su admiración por el cabecilla del ELN Pablo Beltrán y ha manifestado que los planteamientos del ELN es lo que queremos los colombianos, concepto que reforzó en la entrega del Informe Final de su trabajo acomodado.

En síntesis, el informe destaca como tema central que el estado colombiano, por acción u omisión, ha sido el responsable de la violencia en el país, que los colombianos son víctimas de un estado opresor y justifica el empleo de las armas y la violencia por parte de los ‘oprimidos’, mientras que a los bandidos ahora los hacen aparecer como los adalides de la libertad y los defensores de los derechos del pueblo.

Lo que queda escrito se convierte en historia y este Informe Final será una de las mentiras que se convertirán en el ‘relato verídico’ de las supuestas atrocidades del gobierno que durante 60 años trató de doblegar al proletariado, que con justicia se levanta contra la opresión del capitalismo, hasta que llega Petro a reivindicar las libertades. No podemos permitir que la izquierda escriba la historia del país de acuerdo con sus intereses; así nunca habrá paz.

Otros libros como ‘El terrorismo de Estado en Colombia’ de los años 90, el libro ‘Basta Ya’, publicado en el gobierno de Santos por el Centro Nacional de Memoria Histórica y ordenado por este personaje para que formara parte del pensum académico de todos los colegios del país, nos han causado mucho daño. Esa es la verdad amañada que conocerán nuestros nietos y que le cerrarán las puertas al país en el exterior, convirtiéndose en herramientas de estigmatización para los miembros de la Fuerza Pública.

Las recomendaciones de de Roux están perfectamente hilvanadas con el pensamiento de Petro, quien aparentemente las conocía pues encajan perfectamente con las palabras pronunciadas en el acto de entrega del Informe Final. Estas sugerencias son el argumento central para justificar una Constituyente; que coincidencia. En medio de estas recomendaciones hay elementos fundamentales que pueden afectar la democracia: la Fuerza Pública, rediseñarla según las necesidades políticas para debilitarlas; las transformaciones en el sistema educativo, para el cambio ideológico de las masas; superar el prohibicionismo de las drogas, para legalizarlas; regulación de la presencia de la Fuerza Pública en el territorio, para vetar su presencia y crear las repúblicas independientes; la regionalización de los diálogos de paz, para ceder más territorios y otorgar poder legal en los municipios a las organizaciones permeadas. El comunismo rampante lo van a implantar a la fuerza y cuando se trate de impedir se generará una guerra civil que es lo que Petro necesita para atornillarse al poder.

De Roux habla de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional como un grupo armado, colocando a estas dignas instituciones a la misma altura que los facinerosos de los grupos delictivos; que falta de respeto. Recordemos que el estado colombiano no es un contendor más frente a unas organizaciones al margen de la ley, ni se les puede equiparar, es un estado soberano que ha sido agredido, primero por el comunismo y sus brazos armados y posteriormente por la narco subversión. Se habla de acabar con el ESMAD y se olvidan que el estado no puede renunciar al uso constitucional y legítimo de la fuerza para mantener las libertades y el orden. Se habla de repartir la tierra, pero no menciona cuántos millones de hectáreas han sido entregados oficialmente por el gobierno a las diferentes comunidades.

Parece que Petro ya estuviera dando órdenes sin haberse posesionado; informaciones de prensa indican que Defensa ya echó para atrás la compra de aviones para la Policía y los encargados del empalme cuestionan la fabricación de buques para la Armada Nacional. Que ignorancia; para dominar la tierra, se debe controlar el mar. El mar y los ríos se controlan haciendo presencia. La Armada Nacional diseña, fabrica y mantiene sus propias unidades, engrandeciendo y protegiendo a Colombia.