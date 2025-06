Medios rusos impulsaron mensaje en español a favor de Irán, en América Latina

A medida que la lucha entre Israel e Irán alcanzaba un punto crítico, la desinformación rusa se extendía por Latinoamérica para crear la impresión de que Irán era víctima de una agresión no provocada por parte de Israel y que este actuaba con la aprobación de Estados Unidos.

La agencia niega cualquier conexión con Rusia y describe sus intereses como “paz, no violencia, derechos humanos, desarme y diversidad”.

Los columnistas de RT no suelen aportar hechos que respalden su postura. En este caso, no se explica qué medidas estaba tomando Irán para evitar la guerra, ni se menciona que estaba enriqueciendo uranio a niveles que no tienen fines pacíficos, sino que solo son necesarios para construir bombas nucleares.