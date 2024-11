Mientras persista el desacierto de los ‘gestores de paz’, iniciativa gubernamental que propicia la impunidad ante el delito, se está motivando el desconocimiento, la burla y el desafío a la autoridad, como sucede en poblaciones donde personas instrumentalizadas por bandidos secuestran a la autoridad militar o policial exigiendo su retiro, o simplemente este desacierto envalentona a muchos anarquistas que ven en la autoridad legítima a su enemigo, lo cual lleva a pensar que mientras haya impunidad no habrá paz.

La paz no se logra reformando la justicia en beneficio de los delincuentes, como es el caso de la propuesta de reducción de penas a los asesinos y violadores de niños, así como tampoco cuando se otorgan favorecimientos a comunidades que no trabajan, sino que desangran las arcas del estado esgrimiendo derechos ancestrales. No se puede combatir la pobreza patrocinando zánganos, destruyendo la economía, acorralando a los empresarios y empobreciendo a la clase trabajadora.