No competimos, no exportamos, no hay futuro

Las contradicciones del Gobierno Petro lo definen. Sus indignidades para gobernar también. Estas últimas no parecen tener relevancia en un sistema político que hace rato perdió autoridad moral y resorte institucional para condenar la indignidad y la inmoralidad. Por ello, confiar, como reclaman algunos, que un Congreso poblado de infames y negociantes sea el fiel para sacar a Petro del poder por indignidad o imputación penal, no solo resulta iluso, sino que distrae del ejercicio político requerido para la transformación de la política.

Claro que los colombianos eligieron a una persona sin derrotero ético ni moral, un incapaz esquizofrénico, un comunista pleno y un guerrillero no reinsertado ni arrepentido. ¡Y lo eligieron dos veces!: para su desastrosa alcaldía y para el presente purgatorio.

Frente al populismo laboral, este país —como tantos otros— parece no tener ni el liderazgo adecuado ni el recurso retórico pertinente. Y ¡ojo! Esta deficiencia no es patrimonio exclusivo del subdesarrollo latinoamericano. La Unión Europea, entre otros, ha generado por su cuenta una inflación de costos laborales que la ha ido sacando de muchos mercados preciados y en los que ostentaba liderazgo, y la ha enterrado en una migración que detesta y frente a la cual es hipócrita, mentirosa y contradictoria. Estados Unidos llora por los ojos del desastroso Trump su competitividad perdida por décadas de propiciar sobre costos laborales, normativos y ambientales que ahora nadie quiere pagar y que de manera chambona busca compensar con la guerra comercial.

La tesis de que la alta productividad comparativa de su mano de obra le permite mantener ventajas en bienes manufacturados de alto valor agregado que compensan la inviabilidad económica de gran parte de su producción industrial, ya no se sostiene ni en países con altas tasas de inversión en bienes de capital y alta tecnología. Asia en general se los está devorando en el mercado de exportaciones y, obviamente, en la atención de su oferta interna, desde el vestido y el calzado hasta la alta tecnología, pasando por la oferta automotriz e industrial. Incluso en los alimentos, que tanto subsidian y protegen, empieza la fortaleza Europa a derrumbarse.

Es cierto que en la productividad comparada de un país no solo el alto costo laboral es determinante a la hora de competir. Son esenciales, como lo repiten cada cierto tiempo, costosos y enjundiosos estudios de competitividad nacional que nadie lee, impuestos competitivos, energía barata, infraestructura de calidad y buena mano de obra.

La gran intelligentsia chibchombiana no hablará de estos vacíos en nuestra competitividad para enfrentar la consulta popular de Petro, por cuanto estos vacíos son fruto de su incompetencia y falta de carácter durante décadas en el poder. No hablarán de ello porque, además, creen que es impopular y que les resta votos que no tienen.