No podemos caer nuevamente en engaños

En su afán por alcanzar la paz total, este gobierno adelanta de manera simultánea diferentes mesas de diálogo con disidencias de las Farc, con el ELN y con otros grupos delincuenciales. Todos soñamos con ver a Colombia en paz, a eso hemos dedicado nuestra vida quienes hemos servido en la Fuerza Pública, pero en las mesas no podemos desconocer la realidad de nuestro país, ni olvidar lo que ya hemos aprendido de anteriores procesos de paz.

Los soldados de Colombia, desde la creación del Ejército en 1810 y en su devenir por la historia, han sido unos hombres y mujeres que con grandes valores y virtudes han enfrentado los retos que les han impuesto. Los soldados del presente han recibido el legado y las tradiciones de sus antecesores, quienes han dirigido profesionalmente a sus tropas en las guerras de independencia, las nueve guerras civiles, las tres guerras internacionales, las dos participaciones en fuerzas multinacionales y el conflicto armado interno que ha perdurado por más de medio siglo. Este antecedente les hace ser reconocidos no solo a nivel regional, sino también a nivel internacional.

El pueblo colombiano ha depositado su confianza inquebrantable en una fuerza profesional, respetuosa de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, altamente entrenada y proyectada para enfrentar la amenaza híbrida que se pueda presentar en el futuro con los más altos estándares de calidad y enmarcados siempre en el respeto y acatamiento a la Constitución y las leyes de la República. Confianza que se hace extensiva no solo a la institución, sino también a sus hombres y mujeres, desde el grado o rango inferior como el del soldado hasta el rango más alto como el del general.

Aunado a lo anterior, la situación de orden público es cada vez peor. El hampa se ha fortalecido y, con el respaldo total del gobierno, abusa cada vez más de su posición privilegiada frente a los ciudadanos, que cada vez se sienten más abandonados a su suerte. Las fuerzas militares intentan hacer su tarea, día a día lo entregan todo por el país, pero se enfrentan a un mandatario que las desautoriza en público y las debilita, no solo mermando sus capacidades, sino –además– desmoralizando a sus integrantes.

Hoy el pueblo colombiano enfrenta uno de sus momentos más desafiantes, cuando vemos cómo se han ido deteriorando algunos territorios, y son ustedes, miembros de nuestra Fuerza Pública, los responsables del ORDEN y, con este, garantizar la LIBERTAD de todo un pueblo. Los últimos acontecimientos en los departamentos de Guaviare y el Cauca dejan ver un debilitamiento y desconocimiento de la autoridad, cuando un grupo de personas –llámese como se quieran hacer llamar– irrumpen el desarrollo de las actividades del Ejército y secuestran a un grupo de militares que cumplían con su MISIONALIDAD. Así mismo, de manera inexplicable después de los combates, otro grupo de personas se llevan el cuerpo de un terrorista (cabecilla de una estructura criminal), dañando con esto la escena de los hechos. A esto no se le ha prestado la atención necesaria. El Gobierno nacional tiene que tomar cartas en el asunto y dejar claro el deber constitucional de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional a lo largo y ancho del territorio nacional. No podemos desconocer la manera en la que hemos venido retrocediendo en lo concerniente a la SEGURIDAD, factor que siempre he considerado el PIVOTE del engranaje de cualquier país, y sostengo en las diferentes charlas que realizo que, sin SEGURIDAD, nada, absolutamente nada, podrá consolidarse.