Nuestros verdaderos héroes

Es muy difícil aceptar que hoy no se respete a las personas, que no se respete a la familia, que no se respete la palabra dada, que no se respete a los electores, que no se respeten las leyes y que se argumente el ‘usted no sabe quién soy yo’ para hacer lo que da la gana en cualquier escenario, como si se fuera el capataz de la gran finca llamada Colombia, país que en alguna parte de nuestra convulsionada historia era considerado como un excelente destino, impregnado de cultura, educación y prosperidad.