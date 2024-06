Paz total o constituyente del ELN

Con esto, estos señores están advirtiendo y asegurando que en los textos de negociación con el ELN no se cometa el mismo error, según ellos, que se cometió con las Farc de no poder citar a una constituyente. El diálogo nacional será obligatorio en todos los acuerdos que se firmen con las decenas de organizaciones criminales, ya sean disidencias, Marquetalia, bandas criminales, etc. Será obligatorio incluir la misma matriz del diálogo nacional ya acordada con el ELN, que no es más que el pensamiento del presidente Petro y el ELN para llevarnos y obligarnos a una constituyente como producto de esos diálogos nacionales organizados por ellos con ese único fin.