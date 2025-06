Este atentado no solo va en contra de la integridad de un congresista en ejercicio y hoy candidato presidencial, sino que revive una pesadilla colectiva: la violencia política sigue latente, disfrazada, y reaparece con brutalidad cuando menos se espera.

El atentado contra el senador Uribe Turbay no puede ser interpretado como un hecho aislado. Es, por el contrario, una manifestación directa del ambiente de polarización extrema que atraviesa el país. La radicalización del poder político ha traído consigo una narrativa de confrontación, exclusión y deslegitimación del adversario desde el atril central del poder Ejecutivo.

En este contexto, sectores de la izquierda han promovido discursos que, lejos de fomentar la deliberación democrática, hostigan e incitan a la violencia contra quienes no comparten sus ideales políticos. Lo anterior da como resultado una democracia fragmentada, en la que el respeto por la diferencia y la tolerancia han sido sustituidos por la imposición autoritaria y la eliminación simbólica —y ahora material— del oponente.

El atentado contra Miguel Uribe no es solo un ataque contra su persona, sino un atentado directo contra la democracia misma. La participación política se ha convertido, nuevamente, en un ejercicio de alto riesgo.

Cuando no se garantiza el ejercicio libre de los derechos políticos, cuando la expresión pública se ve silenciada por el miedo, y cuando la competencia electoral se ve manchada por la violencia, no estamos frente a una democracia imperfecta, sino ante una institucionalidad en franco retroceso. Lo más grave es que este retroceso no proviene de amenazas externas, sino del debilitamiento interno promovido desde las propias estructuras del poder.