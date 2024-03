Presidente en funciones o candidato incipiente

No transcurre aún la mitad del cuestionado Gobierno del “cambio” cuando ya se gesta y además anuncia en un tono, por demás desafiante, la reelección del proyecto político que llevó al presidente Gustavo Petro al sillón presidencial. Además de preocupante, resulta sumamente confuso para la opinión pública en general, que desde la posición de primer mandatario se cuestione y coloque en tela de juicio el sistema democrático que, paradójicamente, lo llevó al poder.

Ante la inminente y abierta promesa de postulación a una reelección presidencial o de la postulación para una reelección de su visión y proyecto político, resulta a todas luces cuestionable y evidente como se utiliza la ordenación del gasto, la disposición y apropiación presupuestal, la adopción de decisiones transcendentes de este país tales como, las concesiones en el uso de la fuerza frente a grupos ilegales, conversaciones de “Paz”, reformas a los sistemas de salud, pensión y régimen laboral, entre otras, con el fin de negociar o más bien, presionar a la opinión pública hacia una inexistente necesidad de continuar con un proyecto político que a la fecha no solo ha sido infructuoso, sino torpe e inoperante. No es aceptable que se quiera destruir la democracia y las instituciones democráticas desde la participación indebida en política del presidente.

Si lo anterior no fuera de por sí cuestionable, se suman ingredientes peligrosos de un coctel que promete llevar al país a sus máximos niveles de violencia política, intolerancia, segregación, polarización y debacle económica y social. La estrategia es clara y se ha venido construyendo sistemáticamente. En principio corresponde atacar la institucionalidad de las ramas del poder público en tanto no sirvan a sus intereses, principia estos ejemplos con el Congreso de la República el cual, todo acto de independencia que proclame inmediatamente es visto y catalogado como “enemigo del cambio” por parte del presidente de la República a quien pareciera no importarle la opinión y discusión del máximo órgano de representación democrática de nuestro país.