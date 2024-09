Resiliencia para los tiempos difíciles

Hoy no queda la menor duda que los dos años que vienen serán supremamente difíciles para los colombianos. Serán duros para los sectores populares, pero también lo serán para la clase media. La cereza que se le suma al pastel es el déficit del gobierno, que ya compromete obras, planes de expansión y muchos proyectos prioritarios para nuestro país.

El horizonte que nos viene encima se debería manejar como si una pandemia hubiese afectado el desarrollo y la funcionalidad de nuestro país. Una afectación no ocasionada, esta vez, por un factor exógeno sino por la más profunda incompetencia de un gobierno que perdió las luces y, a estas alturas del partido, muestra la más discreta gestión que se haya registrado en muchos años.

Resulta increíble que estemos hablando de un déficit de $ 12 billones en el Presupuesto Nacional, mientras en muchos ministerios y agencias de gobierno, la ejecución no llegue al 10 % a estas alturas de 2024. En contraste, otras entidades públicas exhiben un espíritu derrochón donde los recursos se entregan a proyectos que en otros tiempos no resistirían la mínima evaluación de pertinencia. En un tercer grupo, con justificación ideológica, pero no técnica, se trastocan contratistas en funcionarios de planta, llevando al crecimiento del gasto de largo plazo.