¿Se desgastó el discurso?

A través de su cuenta de X, la Presidencia de la República dio las directrices de lo que vendría: “La consulta popular ya no se tramitará en frío y delega el papel de dirigente popular a la Coordinadora Nacional de Movimiento y a las organizaciones, para que dirijan las acciones que el pueblo deba tomar, teniendo en cuenta que: 1) No se atacan los bienes de la clase media. 2) No se rompe un solo vidrio. 3) No se atacan los miembros de la fuerza pública. Y la fuerza pública no levanta las armas contra el pueblo. 4) No se bloquean las necesidades mínimas de la gente. 5) Protegeremos la alimentación y la salud de las personas”. El mensaje terminaba: “Pero el pueblo es quien decide los momentos, los días, los tiempos, porque la oligarquía de Colombia no fue capaz de dialogar con el presidente y hacer un acuerdo”.