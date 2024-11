Secuestro a la democracia

Sin embargo, la estrategia no paró ahí. En otro frente de batalla, el gobierno aprovechando el vencimiento del plazo del contrato de pasaportes, emitió soterradamente la orden presidencial de sacar a como diera lugar de la puja para escoger al contratista que proveyese la expedición de pasaportes a Thomas Greg & Sons. No obstante, y fruto de su afán, torpeza y múltiples errores jurídicos, a la cancillería les correspondió recular y volver a llamar a la multinacional de origen británica ante la imposibilidad de que alguien más estuviese preparado o habilitado para prestar el servicio.

No siendo suficiente lo anterior, el gobierno, consciente de su impopularidad y sin posibilidades electorales válidas y legales de cara a las presidenciales de 2026, decidió meterse de lleno a secuestrar por la falsa vía de la “investigación por afectación a la libre competencia económica en la contratación estatal”, el proceso democrático de 2026. El alfil utilizado para encarar esta estrategia no es otra que la siempre confiable Cielo Rusinque, quien en dos años de gobierno ha recorrido de la mano de su mentor, el estratega Gustavo Bolívar, los más preciados cargos y ternas del orden nacional. Rusinque, caracterizada por su obediencia al dictador, acomoda las funciones de la SIC y, so pretexto de investigar los contratos de la registraduría y con el supuesto fin de “conocer el diseño y ejecución de los procesos de contratación y determinar si existen prácticas anticompetitivas”, invadió el órgano electoral con un detalle no menor. En la contratación de la Registraduría aparece el nombre de uno de los perseguidos de este gobierno, la multinacional Thomas Greg & Sons.