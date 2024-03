Tiempo nublado

Hay quienes afirman que el presidente está fraguando una conjura para perpetuarse en el poder. No creo. Nada ha dicho que apunte en esa dirección. Por el contrario, ha invitado a las fuerzas que lo respaldan a organizarse para retenerlo en las elecciones de 2026. Es lo normal. No se juega a la política sin tener proyectos de largo plazo.

Y aun si tuviere esa pérfida intención, tendría que lograr la abrogación de una regla constitucional clarísima: la que prohíbe la reelección presidencial. Autorizarla solo podría hacerse mediante referendo o asamblea constituyente. No parece haber tiempo, y, menos todavía, aliados suficientes para ese objetivo.

La réplica es obvia: “para un tirano en potencia, no hay talanqueras jurídicas. Mire usted los casos de Putin, Chávez y Ortega. Siempre cabe la posibilidad de un golpe de Estado”. Ese riesgo es inevitable, debo responder. Que ocurra o no depende del respaldo del que gocen los revolucionarios y de la legitimidad de las instituciones. En el origen de todo nuevo orden constitucional, siempre se presenta un acto de fuerza, el triunfo de una revolución. Demoler la Constitución de 1886, calificada como oligárquica y represora, fue el propósito del M-19, la guerrilla en la que Petro militó. Sin embargo, no se olvide que ese grupo armado se desmovilizó y ayudó a la construcción del orden político que nos rige.