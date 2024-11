Trump y la sociedad norteamericana

Se anticipa un gobierno determinado por la personalidad de Trump. Sin embargo, no necesariamente los segundos tiempos son iguales a los primeros y, además, han pasado cuatro años desde su primer gobierno. Este tiempo ha posibilitado a los republicanos construir su programa alrededor del presidente de una manera más estructurada que su primer mandato donde, más allá de twitter (hoy X), era difícil interpretar las posiciones con excepción de temas como la migración. El control la Cámara de Representantes daría al partido republicano las mejores posibilidades de aprobar los cambios en políticas tan complejas como la migratoria y, adicionalmente, de fiscalizar la cesura de funcionarios de gobierno.

¿Cuáles son los elementos de entrada de esa agenda? Vale la pena repasarlos en el manual estratégico republicano 2025 Mandate for Leadership: The Conservative Promise. Publicado por la Heritage Foundation como un “esfuerzo colectivo de quienes se han unido alrededor del espíritu de avanzar en un cambio positivo de [los Estados Unidos] América”.

Esa visión no deja de tener justificación contundente en la inflación que ha llevado el costo de vida a niveles impensables, el déficit de vivienda y la pérdida de competitividad en diferentes sectores. Pero en una visión de largo plazo también existen elementos estructurales que afectan profundamente a la población. La expectativa de vida en los Estados Unidos se ha desviado de manera sustancial de los países europeos en los pasados 30 años y persisten problemas de salud críticos como la obesidad, la enfermedad cardiovascular, el consumo de psicoactivos y tasas elevadas de homicidio en las grandes ciudades. El acceso a los servicios de salud y el gasto de bolsillo afecta a la población que no logra empleos estructurados, en el país con el mayor gasto per cápita de salud en el mundo.