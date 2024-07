¿ISA será la primera venta del Gobierno?

La situación fiscal del país está apretada. La ley de financiamiento aprobada a finales del año pasado dejó un hueco de más de $7 billones sin cubrir. El Gobierno necesita recursos rápidamente. Por ahora, tiene congelados $10 billones, que podría incluso recortar. No es viable, como lo ha dicho el mismo ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, avanzar con una nueva reforma tributaria en el corto plazo. Entonces, la venta de activos se convierte en una de las principales estrategias.

ISA Hace un poco más de dos meses, el mismo Carrasquilla anunció el interés del Gobierno por vender parte de Ecopetrol. Sin embargo, en las últimas semanas los reflectores se enfocaron en otro activo de gran valor: 51% de las acciones que tiene la Nación en Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), empresa de transporte de energía, concesiones viales, comunicaciones y administración del mercado. Tanto, que el propio Ministerio de Hacienda expidió un comunicado para invitar a firmas especializadas a evaluar la venta de la parte de la Nación en ISA. De hecho, al parecer ya hay una lista corta de bancas de inversión y buscan abogados que estructuren el proyecto. Le puede interesar: En marcha la venta de ISA El Estado colombiano participa en cerca de 107 empresas, cuyo valor de mercado asciende a $160 billones. El Gobierno tiene la meta de conseguir recursos en este cuatrienio por $30 billones, para este año llegar al menos a $5 billones en ventas de activos. Para varios analistas consultados por Dinero, esta es un opción válida. Pero dos hechos moverán la discusión: por un lado, el destino de los recursos obtenidos de esas operaciones; y por otro que enfrentarán intensos debates políticos, porque precisamente la bancada del Centro Democrático, el partido del presidente Iván Duque, ejerció una de las mayores oposiciones a la venta de Isagen. “Lo tradicional es que las enajenaciones de activos se contabilicen por debajo de la línea y sean fuente de financiamiento del déficit fiscal. La única excepción fue Isagen, que se contabilizó como un ingreso, pero no para el gobierno nacional sino para el sector público consolidado”, explica Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo. El Gobierno tiene su mayor interés en que no caiga la inversión pública, y la idea es sustituir unos activos por unos flujos de inversión que no quiere ver disminuidos. “Queremos darle al país bienes públicos a un ritmo de 1,4% del PIB durante cuatro años, en lugar de no vender los activos y mantener esas cuestionables rentabilidades”, dijo hace unos días Carrasquilla en una entrevista a Semana y Dinero. Meter los recursos en el presupuesto para atender gasto corriente ofrece una solución de corto plazo. Es posible que las calificadoras no vean con buenos ojos que una enajenación que por naturaleza solo existe una vez, tenga un impacto fiscal. Para ellas, ante el desafío de buscar recursos fiscales, habría que encontrar soluciones estructurales.

Ecopetrol “Se puede argumentar que la plata de ISA o Ecopetrol va a ir para inversión y no gastos de funcionamiento. Pero el siguiente año, si el Gobierno quiere seguir manteniendo el nivel de inversión, ¿con qué lo va a financiar? Y si no está la plata y hay que cumplir la regla fiscal, la pregunta es cómo se va a hacer”, señala un analista. ¿ISA o Ecopetrol? Para el mercado, los activos más relevantes del Gobierno vienen del sector energético y tienen nombres propios: Ecopetrol –y sus filiales, como Cenit– e ISA. Son los únicos que le moverían, como dicen algunos expertos, “la aguja al indicador de inversión”. De hecho, la capitalización bursátil de Ecopetrol supera $120 billones y la de ISA se acerca a $18 billones. Le sugerimos: Buscan restringir venta de acciones de Ecopetrol Pero existe una gran diferencia entre estos dos activos. En el caso de Ecopetrol, sobre la mesa está hoy la posibilidad de vender una participación de 8,5%. No está en juego el control de la compañía y sería una nueva etapa del proceso de democratización. Además, no sería específicamente una venta sino una capitalización y por eso los recursos entrarían a Ecopetrol –incluso también si hay venta de filiales– y no a las cuentas del Gobierno. Para ello, sería necesario ‘sacar’ la plata vía dividendos, como este año, con unos recursos adicionales por cerca de $2 billones.