Esto significa un incremento de 10 puntos porcentuales para el subsidio de gas natural que entrega el Gobierno a los estratos 1 y 2.

Para el ciclo actual de facturación, las familias recibirán un 70% en el estrato 1 y 60% en el estrato 2.

“Seguimos trabajado intensamente para ofrecer alivios a las familias colombianas y asegurar la continuidad de los servicios de energía y gas, lo cual ha sido nuestra prioridad desde el inicio de la emergencia”, aseguró el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa.

El aumento temporal de este subsidio cobijará a 5,9 millones de usuarios. La medida aplica para el ciclo de facturación actual, que en algunas ciudades es del día 15 al 14 de cada mes, por lo que podría verse reflejado en la siguiente facturación.

Mesa destacó que estas medidas están pensadas en garantizar la subsistencia de los hogares y que se suma a otras medidas como la opción del pago diferido de las facturas de estos dos servicios, esenciales para la vida diaria.

Desde que comenzó la emergencia sanitaria el Gobierno ha tomado diferentes decisiones relacionadas con los servicios públicos y ha puesto en marcha alivios para el mago de estos.

Entre ellas, “haber congelado el costo del kilovatio hora para las facturas de energía hasta el mes de diciembre de 2020 y haber extendido el periodo de gracia a las familias que decidieron diferir sus facturas entre abril y julio, para un total de cuatro meses”, dijo el jefe de la cartera de Minas y Energía.

Sin embargo, el congelar el costo del kilovatio, según el Ministerio, no significa que no se puedan presentar aumentos en las facturas asociados a un mayor consumo o a otros cobros no relacionados con este servicio.

El Gobierno también otorgó cuatro meses de gracia para que los usuarios residenciales de los estratos 1 al 4 que hayan decidido diferir el valor de sus facturas de energía eléctrica y gas combustible por redes, comiencen a realizar el pago correspondiente.

Finalmente, las familias de los estratos 1 y 2 podían diferir, sin recargo adicional, hasta por un plazo de 36 meses el costo del consumo básico o de subsistencia no subsidiado correspondiente a los meses de abril, mayo, junio y julio. Mientras que los de estrato 3 y 4 tenían la opción de hacer este diferimiento en un plazo de 24 meses, con una tasa preferencial.