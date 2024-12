Por otro lado, el Codirector se mostró muy positivo frente al crecimiento económico del país y expresó que le gusta la cifra de 3,2%, teniendo en cuenta que recientemente el Fondo Monetario Internacional (FMI) reveló que el 90% de los países del mundo no están creciendo. “Colombia hace parte del selecto grupo del 10% que está creciendo y seguramente el 2020 será más positivo que el 2019” aseguró.

Frente al déficit de la cuenta corriente expresó, que si bien no es un problema menor hay factores que mitigan su efecto como el crecimiento económico.“A pesar del déficit la economía crece, sería grave si no estuviéramos creciendo como le sucede a otros países, no es un dato de poca monta” puntualizó.

A pesar de ser un tema fiscal, aprovechó la rueda de prensa para dar a conocer sus impresiones acerca del proceso de la Ley de Financiamiento en la Corte Constitucional, y manifestó que “Ojalá la corte no vaya a tumbarla. Si llegara a pasar aún no se saben los efectos, teniendo en cuenta que la corte puede declararla inconstitucional de manera total o parcial”.

En cuanto a la inflación, se mostró confiado y aseguró que es probable que se llegue a la meta del 3% en el mediano plazo, teniendo en cuenta que la reciente tendencia alcista responde a factores estacionales.