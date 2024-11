Petróleo y dólar, las grandes preocupaciones de la economía colombiana

Es difícil prever si esto nos llevará a una recesión. Estamos en una turbulencia muy grande, de la cual no sabemos cuánto se va a demorar y qué tanto daño les podrá hacer a las economías globales y a la de Colombia , que no ha sido la excepción.

Intervenir el mercado para sostener la tasa de cambio sería un verdadero disparate. Por eso es necesario mantener la calma. Veo con preocupación lo que está ocurriendo con la economía mundial porque me parece que se ha desatado una especie de histeria colectiva alrededor del coronavirus, que de golpe terminamos en un escenario como el de Crónica de una muerte anunciada, en que se generó tanto susto que terminó haciéndose realidad una cosa que no tenía por qué pasar . Me parece que el impacto ha sido largo, llevamos más de tres semanas con mucha volatilidad en las bolsas de valores y las tasas de cambio; pensé que eso se iba a devolver muy rápido, pero se ha demorado. Es urgente que esa volatilidad, que afecta a todo el mundo, empiece a calmarse porque, si no, la economía tendrá unos impactos mayores a los que hubo en 2008, cuando estalló la crisis financiera. Espero que eso no sea así y que pronto recuperemos la calma.

En el caso de Colombia me preocupa principalmente que haya un petróleo por debajo de 30 dólares y un dólar por encima de 3.800 por un largo periodo. Hasta hace unas semanas teníamos tasa de cambio de 3.200 pesos y ahora está en 3.800, es decir, una devaluación del 20 por ciento que hace que todo lo que es importado se encarezca, y aunque favorece las exportaciones lo cierto es que no tenemos un aparato productivo tan enfocado a exportar. Por eso no creo que con lo que está sucediendo ganemos mucho y sí de golpe, con el tiempo, hace daño. Desde el punto de vista fiscal, el petróleo es muy importante para los ingresos del Gobierno y me preocupa que pase como en 2015, cuando hubo un choque petrolero.

Creo que la economía y el sector financiero están bien preparados, que no hay problemas grandes, y si esto no hubiera pasado estaríamos creciendo más. Pero sin duda esta situación empieza a molestar. Esperemos que no dure mucho, porque si se demora demasiado podemos tener problemas. Eso sí, no creo que el Banco de la República deba intervenir el mercado para bajar la tasa de cambio porque quemaría reservas, un disparate muy grande. Por ahora recomiendo tener calma, no tomar medidas apresuradas.

Lea la conversación completa con los analistas en este enlace: https://bit.ly/2TPkpuF