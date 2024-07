Angelino Garzón dice que “Petro habla mucho”, califica de “disparate” propuesta de constituyente y se refiere a relación con Santos

SEMANA: Usted fue constituyente en el 91, ¿está de acuerdo en la propuesta de Gustavo Petro de convocar una constituyente?

ANGELINO GARZÓN: Por principio de vida, no estoy de acuerdo con los disparates. Esa iniciativa de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente es un verdadero disparate. Y como eso ha polarizado tanto el país, he manifestado públicamente que sería bueno que el Senado convocara un referendo nacional si está de acuerdo con su convocatoria para que el pueblo, que es el constituyente primario, decida si está o no de acuerdo. En lo personal, insisto, es un disparate. A Colombia se le puede gobernar con la actual Constitución que tenemos, las leyes que tenemos, muchas de las cuales están guardadas en los anaqueles del archivo nacional. Lo que se necesita es voluntad política de los gobernantes. En el caso del presidente Petro se necesita que hable menos y haga más.

SEMANA: ¿Hay tiempo? El Presidente está a dos años de irse del poder.

A.G.: Es como una cosa que no tiene ni pies ni cabeza. Por lo tanto, polariza más al país. Necesitamos desde el Presidente hasta abajo todos los servidores públicos y de manera especial quienes tienen responsabilidad política deben contribuir a la unidad nacional, a unir el país como lo está haciendo la Selección Colombia.

SEMANA: ¿Ya tiene claro qué quiere el Presidente? Habla de constituyente, de Asamblea Nacional Constituyente?

A.G.: Gustavo Petro debe darse cuenta que a partir del 7 de agosto de 2022 es el presidente de la República y, por lo tanto, no son los anteriores presidentes. Él debe concentrarse más en gobernar a Colombia, en tener una relación más armoniosa con los alcaldes y gobernadores del país.

Gustavo Petro, Juan Carlos Esguerra, Jaime Castro y Angelino Garzón. | Foto: FOTO1: AUTOR ANÓNIMO/FOTO2: SEMANA/FOTO3:AUTOR ANÓNIMO/FOTO4: AUTOR ANÓNIMO.

SEMANA: El ministro del Interior Juan Fernando Cristo propuso iniciar la constituyente y terminarla en el otro gobierno. ¿Qué opina?

A.G.: Un principio básico de la democracia es que en Colombia tenemos que respetar la autonomía del gobierno que llega el 7 de agosto de 2026. Lo primero que hay que reiterar es que en el país, en esa fecha, tenemos nuevo Presidente y hay que evitar que el actual gobierno le deje hechos cumplidos. Por eso, es muy importante que Gustavo Petro en todos sus consejos de ministros rinda cuentas públicas sobre las actuaciones que ha venido haciendo.

SEMANA: ¿Cree que Gustavo Petro quiere relegirse?

A.G.: Creo que no, creo que ese es otro embuste. La democracia no puede hacerse sobre lo que esté pasando por la cabeza de cada gobernante o dirigente político. En Colombia tenemos que pensar en elegir un presidente, hombre o mujer, en el 2026.

SEMANA: Usted decía que en el 2026, Colombia elegirá presidente y vicepresidente. Algunos opositores a Petro no son tan optimistas.

A.G.: Porque yo parto de que los caminos de la democracia ya están definidos en nuestro país. No hay ninguna posibilidad democrática hoy que permita aprobar la reelección del presidente o la vicepresidenta. En Colombia tenemos que ajustarnos a los mandatos constitucionales y uno de ellos es que el 7 de agosto del 2026 elegiremos presidente y vicepresidente. Por eso, invito a todas las personas que están aspirando a ser candidatos (as) que comiencen a organizar su campaña y no se dejen enredar con argumentos que no tienen ni pies ni cabeza desde el punto de vista institucional.

Angelino Garzón, exvicepresidente de Colombia. | Foto: BERNARDO PEÑA/El País

SEMANA: Es decir, Gustavo Petro deja el poder en agosto de 2026.

A.G.: Si el presidente Gustavo Petro no quisiera dejar el poder el 7 de agosto estaría dando un golpe de Estado y creo que en Colombia eso nadie se lo va a permitir, ninguna institución democrática y judicial.

SEMANA: ¿Cómo ve hoy al gobierno Petro?

A.G.: Lo que más me preocupa es que habla mucho y hace poco. El gobierno Petro debería empezar a informar y a rendir cuentas públicas. El presidente Petro debería contarle más a la población lo que está haciendo.

SEMANA: Usted fue vicepresidente, ¿cómo ve a Francia Márquez?

A.G.: Es una buena mujer, con buenas intenciones, pero los constituyentes cometimos el error en 1991 de dejar consignado que la figura del vicepresidente cumple funciones que mande el presidente. O sea, el vicepresidente en Colombia no puede cumplir sino las funciones que le define el primer mandatario, deben acordar una agenda de trabajo. De pronto la vicepresidenta Francia Márquez se hizo muchas ilusiones, que ella iba a tener un poder y eso no es así porque el poder, realmente, lo tiene el presidente por mandato constitucional.

La vicepresidenta Francia Márquez (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images) | Foto: NurPhoto via Getty Images

SEMANA: Por cierto, ¿cómo es su relación hoy con Juan Manuel Santos?

A.G.: Mi relación con el presidente Juan Manuel Santos es ninguna, no tengo ningún tipo de relación con el presidente desde el primer día que dejé de ser vicepresidente de la República. Por lo tanto, de pronto ni él ha necesitado buscar relaciones con Angelino ni Angelino ha necesitado buscar relaciones con Santos.

SEMANA: ¿Y por qué se enfriaron las relaciones?