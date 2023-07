“Uno, cuando es gobernante, tiene que olvidarse de quién votó por uno y quién no”: Angelino Garzón lanza pulla al Gobierno Petro

- Foto: Bloomberg via Getty Images

- Foto: Bloomberg via Getty Images

El gobierno de Gustavo Petro, que inició hace casi 10 meses, no se ha salvado de la crítica. Dos crisis ministeriales, la caída de sus proyectos de reforma en el Congreso y un escándalo que involucró a su jefe de gabinete han sido algunos de los hechos que han empañado el inicio de su administración.

Diferentes personalidades políticas han salido a hablar de cuáles son los errores que estaría cometiendo el actual mandatario y lo que debería hacer para que su gabinete se haga más robusto.

Uno de ellos fue el exvicepresidente Angelino Garzón, que estuvo en el cargo entre 2010 y 2014, durante la presidencia de Juan Manuel Santos.

El vicepresidente de la República, Angelino Garzón. - Foto: Guillermo Torres

¿Qué le dijo Angelino Garzón del Gobierno Petro?

En la conversación que tuvo Garzón con Diego Martínez, director de El País de Cali, el exvicepresidente de Colombia comenzó por asegurar que hubo varias promesas en campaña que actualmente no se han cumplido. “Él dice cosas que pueden ser interesantes, pero se le olvida una cosa, que es el presidente de Colombia”, aseguró.

Angelino Garzón opinó respecto a la reforma laboral que se cayó recientemente en el Congreso de la República y aseguró que este proyecto se debe armar con un diálogo entre empresarios, trabajadores y el Gobierno y habló de los estímulos que hay que encontrar, sí o sí, para trabajadores que laboran en horas nocturnas.

También sostuvo que hay que lanzar más estímulos para que los empresarios generen empleo y riqueza, e hizo un llamado al Gobierno para cuidar a los empresarios del país.

“Los aliados más importantes para cualquier gobernante para conseguir empleo son los empresarios, el sector privado y los aliados más importantes de un gobernante para mejorar las finanzas públicas son los empresarios, porque son los que pagan impuestos altos”, comentó.

Garzón aprovechó su intervención para criticar la entrega de múltiples subsidios, un deseo del actual Gobierno. Dijo que no está de acuerdo con estas ayudas, pues “al fin de cuentas son pasajeros y se prestan para mucha politiquería. Siempre dicen, ‘yo quiero darle el subsidio para tal cosa, pero vota por mí”, agregó.

Cerró enviando un mensaje contundente al Gobierno, pidiendo que tenga un camino de diálogo y entendimiento con diversos sectores políticos y sociales.

Petro obtuvo la mayor votación de la izquierda en Colombia. Foto: Esteban Vega / SEMANA - Foto: Esteban Vega

Una cosa es lo que el presidente Gustavo Petro anuncia por Twitter y otra la realidad: esta es la larga lista de promesas incumplidas

El presidente Gustavo Petro ganó las elecciones con una de las metas más ambiciosas que haya un jefe de Estado: cambiar el país. Contrario a Álvaro Uribe, que se la jugó por la seguridad democrática, o Juan Manuel Santos, que buscó como su legado el proceso paz con las Farc, Petro busca cambiarlo todo.

Petro es tal vez el líder político colombiano que mejor maneja la fórmula para generar impacto, con un lenguaje atrevido, acuña contenidos de un gran calibre emocional que mueven a sus seguidores. Conoce la ruta para mover sentimientos y emociones, una estrategia que se ha magnificado con su llegada a la Casa de Nariño y el uso que hace de su cuenta de Twitter.

El presidente Gustavo Petro se las ha arreglado para convertirse en el gran protagonista de la agenda nacional. Prácticamente, no hay día en el que no acapare los titulares, no ha terminado de lanzar un anuncio al aire cuando ya tiene otros dos bajo la manga. Si bien es destacable que lance propuestas para el país, genera que inquietud qué tanto de estos anuncios y promesas se convierten realmente en realidad.

SEMANA revisó todos los trinos puestos por Petro tras haber sido elegido, el 19 de junio de 2022, para determinar qué propuestas ha lanzado desde ese momento y en cuántas de estas hay cumplimiento. Y los hallazgos son inquietantes.

A pesar de que cada entidad del Gobierno tiene sus propios programas a escala local, Petro suele agitar la galería a partir de propuestas rimbombantes desde su Twitter, muchas de las cuales ni llegan a convertirse en realidad.

De acuerdo con el análisis, desde que obtuvo su triunfo en las urnas, el mandatario ha lanzado en su Twitter 35 anuncios, sobre los cuales vuelve a hablar una y otra vez. Sobre los cuales es insistente.

Sin embargo, más de la mitad, es decir, el 54 por ciento de estos anuncios, según pudo constatar SEMANA, aún no se han hecho realidad o no cuentan con instrumentos concretos para su realización. El 17 por ciento están proceso, como el caso de las reformas pensional y de salud, y apenas un 29 por ciento se ha concretado.

Esto coincide con un informe elaborado por la Fundación Paz y Reconciliación, que señaló que solo en sus primeros 100 días de Gobierno, el presidente lanzó en total 665 anuncios (en discursos, en redes sociales y en medios), de los cuales apenas el 23 % estaban acompañados de algún instrumento jurídico o de política pública que permitiera su implementación.

Gustavo Petro, ganador del Pacto por Colombia, celebra su victoria - Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Un ejemplo de ello se dio el 22 de junio del año pasado, apenas tres días después de la segunda vuelta, cuando el mandatario solicitó desde su cuenta de Twitter “a los alcaldes y gobernadores del país alistar lotes con títulos saneados para construir las sedes universitarias y colegios universidades que sustentarán la infraestructura de una sociedad del conocimiento”.

A día de hoy, un año después, la única concreción en este sentido ha sido el inicio de la construcción de la Universidad del Catatumbo, en Norte de Santander.

Contrario a lo que ocurría en otros gobiernos, en los que primero salía el decreto y luego el anuncio, la administración de Gustavo Petro se ha caracterizado por lanzar primero la idea, agitar la galería y luego sí analizar si existe alguna viabilidad.