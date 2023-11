Atentos: pese a que Gustavo Petro tenía varios eventos clave este lunes, uno a uno se fueron cancelando. ¿Dónde está el presidente?

Presidente Petro dio sorpresiva declaración, se incluyó en la población con problemas mentales: “La prensa me lo vuelve escándalo”

De acuerdo con el Dane, fueron dos las razones que motivaron la caída de este indicador. Una de ellas fueron las altas tasas de interés, que no han sido modificadas por el Banco de la República en varios meses. Otra fueron los altos precios que tienen los productos y que golpean el poder adquisitivo de los consumidores.

SEMANA consultó con el analista económico Andrés Jaramillo sobre las propuestas que hizo el mandatario y su viabilidad en el panorama actual. Jaramillo aseguró, en primer lugar, que la propuesta de bajar las tasas de interés no se ha dado, pero no por falta de voluntad del Emisor, sino por la elevada cifra de inflación, que es presionada actualmente por las alzas de la gasolina, los nuevos impuestos a los alimentos, el aumento al salario mínimo, entre otros.

“Presidentes como él, que no le ponen cuidado a la inflación, terminan volviendo las economías como las de Venezuela y Argentina. El Banco de la República bajará las tasas a medida que baje la inflación, ya lo está haciendo, y seguramente va a pasar entre diciembre y enero, pero esa no es la solución. No tiene ningún sentido reactivar la economía en un escenario inflacionista”, comentó.