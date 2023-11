La vicefiscal Martha Mancera explotó contra Petro: lo acusó de proteger narcos, de armarle un complot, de seguirla y de querer judicializarla y hasta asesinarla

SEMANA: ¿Qué hay detrás de los ataques en su contra? La han querido vincular con investigaciones por narcotráfico y mafia. ¿Qué hay allí?

MARTHA MANCERA (M. M.): Hay un complot con varias estrategias. La primera es volverme mafiosa cuando tengo una carrera de 30 años de trabajo técnico. Esa estrategia, lo ha dicho el señor fiscal general de la nación, la sabe el presidente. Petro, por supuesto, lo que está haciendo es intentando generar un ambiente para desprestigiarme. ¿Me está diciendo mafiosa? Por qué no revisamos los hechos en Colombia y miramos si desde la Casa de Nariño lo que se está haciendo es proteger a los narcotraficantes en Colombia.

No soy ninguna mafiosa. Además, en Colombia, es normal que se siga a las personas, que se les tome fotografías, que se hagan videos. Eso es normal para las instituciones, que debería ser anormal. Quienes de una u otra forma aplicamos la ley contra narcotraficantes y contra quienes las infringen, ¿somos perseguidores de qué? ¿Del Gobierno? Entonces, ahí viene la estrategia de empezar a estructurarle una carpeta a Martha Mancera para judicializarla.

En Colombia no se puede judicializar a una persona con solamente declarantes, con testigos de tercer grado, o de oídas, como dicen algunos. Y la otra estrategia, si no les queda otro camino, ¿cuál será? ¿La de asesinarme? ¿La de ponerme una lápida encima, como lo acaba de hacer el presidente Petro, con todas las manifestaciones del fin de semana diciendo que efectivamente están cooptadas las instituciones? Está cooptado es el Gobierno, el que está cooptado es el presidente. A mí me da muchísima pena. Hay gestores de paz de Buenaventura que siguen con el control total del puerto y no pasa absolutamente nada. ¿Y me van a decir que soy la que tengo una estrategia para que los narcotraficantes se sientan cómodos?

Fui yo quien firmé que no se pueden levantar las órdenes de captura en Colombia contra narcotraficantes pertenecientes al Clan del Golfo o a las otras estructuras hasta que no exista una ley de sometimiento colectivo.

El complot

SEMANA: Vicefiscal, ¿el presidente Petro está detrás de un complot en su contra?

M. M.: Sí. El 4 de octubre, en un discurso, indicó que hay una persona que no quiere que se nombre a una fiscal autónoma independiente, que les da miedo que esa situación suceda. Que no es el fiscal Francisco Barbosa, sino otros sectores y personas. Y al día siguiente, sorpresa, un medio de comunicación escrito dice que Petro asegura que la que está detrás es Martha Mancera. Respete, presidente. A mí me da muchísima pena. Llevo 30 años trabajando como servidora pública y le he dado resultados a Colombia, con la aplicación de la ley.

Vicefiscal general de la nación. | Foto: FISCALIA

Venía ocurriendo desde principios de año, cuando envié un documento con las razones jurídicas por las que no se podía suspender las órdenes de captura del Clan del Golfo. En esa organización criminal hay dos personas que tienen el control de Buenaventura y hoy me van a decir que soy la mafiosa, supuestamente protegiendo a un investigador criminalístico que ni siquiera es directivo. Me va a decir que soy la que lo estoy protegiendo. Más bien, digamos quién está protegiendo a los narcotraficantes en este país. Y no soy yo.

SEMANA: ¿Quién los está protegiendo?

M. M.: Desde la Casa de Nariño. En Buenaventura, lo poco que se ha podido hacer es con los recursos mínimos que tenemos en la Fiscalía. Hemos incautado más de un billón de pesos en Colombia con relación al lavado de activos en puertos. Entonces, la que aplica la ley es la que está generando una serie de situaciones que no son del agrado del presidente. En Colombia hay una Constitución que se cumple, unas leyes que se aplican.

SEMANA: ¿Desde la Casa de Nariño, el propio presidente está protegiendo a narcos?

M. M.: El 11 de enero de este año llegaron dos peticiones a la Fiscalía para suspender las órdenes de captura de dos estructuras criminales. Una de ellas era el Clan del Golfo, con ocho personas, varias tenían orden de extradición. La otra era Los Conquistadores de la Sierra, otros narcotraficantes apoderados de lo que es parte de la costa Caribe.

El presidente solicitó el levantamiento de órdenes de captura de extraditables. No contentos con eso, se vino la ley que permitía la modificación de varios artículos en el Código Penal, entre eso lo que tenía que ver con el tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos.

Asimismo, fuimos al Consejo Nacional de Estupefacientes y una de las propuestas era levantar la autorización para tener libertad de tránsito de algunas sustancias usadas para el tráfico y el procesamiento de clorhidrato de cocaína, como el cemento. Nos opusimos también como institución. ¿Qué pasa con las incautaciones? Fue esta Fiscalía la que emprendió todas las alertas con relación a eso.

Luego viene otra situación delicada, no capturar a quienes están dirigiendo las estructuras criminales en Colombia. Cada vez que sacamos una orden de captura, se dice que no porque estamos en diálogos.

SEMANA: ¿De quién es la responsabilidad de capturar a los delincuentes y narcotraficantes?

M. M.: La Constitución dice que el máximo jefe de las Fuerzas Militares es el presidente, y si los militares, llámese Ejército, Policía, no entran a las zonas, entonces quién está dando la orden. No me miren a mí, yo no soy la narco aquí, a mí me respetan y respetan el ejercicio de 30 años en los que he puesto mi vida muchas veces en riesgo para poder darles resultados a los colombianos.

Vicefiscal general de la nación. | Foto: FISCALIA

SEMANA: Usted ha dicho algo muy delicado y es que desde Palacio, en cabeza del presidente Petro, están armándole una carpeta para judicializarla

M.M.: Es una carpeta que me intentan hacer con el caso concreto de dos agentes encubiertos que tuvieron la orden de un fiscal para que penetrara unas o varias organizaciones criminales. Esos agentes no dicen nada en sus informes ante el fiscal de que hay un supuesto servidor público en Buenaventura que está realizando actividades que conocieron de ese hecho como agentes encubiertos. Nunca se lo dijeron al país, al fiscal que tenía el caso, pero hoy entonces dicen que la vicefiscal conocía y que, como conocía, está protegiendo a los criminales.

¿Qué voy a esperar? ¿A que me judicialicen con solo declarantes y suposiciones? Quien presentó mi denuncia a la delegada ante la Corte Suprema de Justicia, perdóneme, su experiencia es mínima en Colombia. No tiene ni idea de valor probatorio. ¿Me van a llevar con una declaración de un tercero? ¿Me van a judicializar sin pruebas, con testigos falsos? Colombia pasó por ahí. Hoy volvimos otra vez a las carpetas, a fundamentar hechos corruptos de una persona con declaraciones de personas que no tienen ni una sola evidencia.

Por qué más bien no empezamos por decir que los investigadores que salieron este fin de semana son los que están incursos en el prevaricato por omisión, no yo.

SEMANA: ¿Quién es la fiscal que la denunció y que, según usted, no tiene las capacidades?

M.M.: La señora Angélica Monsalve se presenta con un documento y dice que le contaron. Eso se llama testigo de referencia. Que a ella le contaron una cosa gravísima que tiene que ver con que la vicefiscal sabía de un servidor público que estaba realizando actos de narcotráfico y armas en Buenaventura y que lo pretendí proteger.

SEMANA: ¿Y la fiscal Monsalve tiene algo personal con usted?

M.M.: Claro. Se ha dedicado a desprestigiar el nombre que tengo construido desde hace 30 años. ¿Y entonces? Ahora la bandida soy yo cuando, perdóneme, ella es la que está presentando con testigos de referencia un hecho que ni siquiera es cierto. Y, entonces, la señora Monsalve ya se ha dedicado a decir que tiene información para judicializar a la vicefiscal. De eso tenía conocimiento. Pero nunca me imaginé que iba a ser la construcción de una carpeta con un testigo de referencia. Eso es grave en Colombia. Que no se les olvide que en Colombia hay Código de Procedimiento Penal, hay Código Penal y hay una Constitución que me ampara.

Los seguimientos

SEMANA: Usted habló de seguimientos. ¿La están siguiendo?

M.M.: Por supuesto que me están siguiendo, están tomando fotografías, haciendo videos. Lo peor es que salgo de vicefiscal y no tengo seguridad. ¿Usted sabe lo que acaba de hacer el Presidente al decir que las instituciones se están cooptando y que ahora se está permitiendo el negocio del narcotráfico en Buenaventura? Pues ponerme una lápida a mí y a mi familia. Por eso, si de hoy en adelante le sucede algo a mi familia o a mí, el responsable no es solamente el que lo hizo, sino el que lo originó a través de toda su estrategia.

SEMANA: ¿El presidente Gustavo Petro?

M.M.: Totalmente de acuerdo.

SEMANA: Si a usted o a su familia le pasa algo, ¿usted responsabiliza a Petro?

M.M.: Por supuesto. Yo no había salido a hablar por el respeto a las instituciones, a la dignidad de un presidente, pero no puedo seguir soportando la estrategia para judicializarme. Yo no soy de nadie, me construí en la Fiscalía General, no tengo partido político, no soy de ningún fiscal. Soy una servidora que cumple su función.

Esta semana se da una formulación de imputación al hijo del presidente. Y usted sabrá que la misionalidad se soporta sobre la Vicefiscalía, que debe tener el deber de evaluar y hacer seguimiento a los casos que son de suma relevancia para Colombia. Y ahí se aplicó la ley.

Vicefiscal General de la Nación | Foto: FISCALIA

La honorable Corte Suprema de Justicia deberá elegir la Fiscal General de la Nación, pero con garantías objetivas, con independencia, con autonomía. El irrespeto a la Corte es decirle que debe nombrar ya, porque la mafiosa de Martha Mancera no se puede quedar. Presidente, respéteme. No soy ninguna mafiosa, ni me he sentado con delincuentes ni he hecho pactos con nadie. Lo único que he hecho es aplicar la ley, y en eso me voy a sostener hasta el último día que sea servidora pública de la Fiscalía General de la Nación.

SEMANA: Usted ha mencionado varias veces a Buenaventura. ¿Qué es lo que hay?

M.M.: Dos agentes solicitan que se les entregue una agencia encubierta porque pueden penetrar varias estructuras criminales. Entonces dijeron: ‘Miren, tenemos información para penetrar las organizaciones del Cauca, del Bajo Cauca antioqueño, de la parte del sur de Tumaco, o sea, varias organizaciones’.

El fiscal del caso decide darles la agencia encubierta, es decir, les damos la autorización a dos servidores del cuerpo técnico para cometer delitos. ¿Cuáles? El de traficar con sustancias estupefacientes, pero cuidado, no es traficar para su beneficio, sino para saber quiénes son los de la cadena delictiva.

Ellos sustentan su información con dos fuentes y dicen que esas fuentes también deben tener agencia encubierta. Y me estoy refiriendo a Jeison Andrés Garzón Holguín y Carlos Hernando Loaiza Patiño. A esas dos fuentes también se les da agencia encubierta, entonces son cuatro agentes encubiertos y un agente de control. Desafortunadamente, en este tema muere uno de los agentes encubiertos en la vereda El Palo, a manos de las estructuras disidentes que operan en el Cauca.

El día que a él lo secuestran nos enteramos que uno de los agentes encubiertos había salido con otros investigadores hacia el Cauca, pero, sorpresa, sin resolución de la Fiscalía para autorizar.

Sin que el fiscal supiera que iban a recoger 500 kilos de marihuana para traerlos al Bajo Cauca Antioqueño y poder sumar mil kilos y poderlos vender a otra organización criminal. Por eso fue que ellos no dieron ninguna explicación distinta a decir que su compañero tenía agencia encubierta y que con ocasión de eso lo habían matado.

La muerte de un agente encubierto es muy delicado, porque es una de las actividades más peligrosas que hay en Colombia. Una vez nosotros hicimos la evaluación, lo que pedimos fue que empezáramos las actividades investigativas para saber qué era lo que había pasado. Primera actividad, resolver el homicidio del muchacho. Por este homicidio tenemos cuatro órdenes de captura, el determinador y tres más. La Fuerza Pública no ha querido hacerlas efectivas.

SEMANA: ¿Y quién lo mandó a matar?

M.M.: Las disidencias de las Farc, la Carlos Patiño. Una resolución interna de la Fiscalía dice que una vez matan a un agente encubierto, los otros agentes deberán rendir su informe y presentárselo al fiscal del caso para que pueda legalizar la agencia encubierta y continuar las estrategias investigativas.

‘Petro defiende los narcos’

SEMANA: Vicefiscal. ¿Petro está defendiendo a los narcos?

M.M.: Sí. Presidente, ¿en dónde están cooptadas las instituciones? ¿Qué ha hecho usted por el contrabando en Buenaventura? Nada. ¿Qué ha hecho usted para capturar a los narcotraficantes en Buenaventura? Nada. ¿Qué ha hecho usted para que en Colombia se puedan capturar a los narcotraficantes, visibles e invisibles? Nada. ¿Soy yo la bandida?

SEMANA: Hay una confesión de un narco condenado que dice que estos dos funcionarios sí estaban cometiendo delitos.

M.M.: Sí, señora. Ellos son García Holguín y Carlos Fernando Loaiza. Ellos son los dos narcotraficantes que empezaron a traficar sustancias estupefacientes con Pablo Bolaños y Fabio González.

SEMANA: Estaban conectados con alias ‘Mayimbú’, según entiendo.

M.M.: Claro.

SEMANA: ¿Pero entonces el presidente está defendiendo a unos narcos conectados con ‘Mayimbú’?

M.M.: Ha venido defendiendo a los narcotraficantes en Colombia. Si no, ¿cómo explicamos que el 11 de enero solicite levantar las órdenes de captura de miembros del Clan Golfo que son reconocidos narcotraficantes? En Colombia decir las cosas de la forma como lo estoy diciendo es ir en contra de los proyectos de una paz total que ya no es así. Entonces, me van a decir, que se están incautando sustancias y estupefacientes. ¿Y dónde están los narcotraficantes dueños de las sustancias? ¿Dónde están las investigaciones? ¿Dónde está el adicional de la Policía Judicial para poder contrarrestar realmente a los narcotraficantes en Colombia?

Vicefiscal General de la Nación | Foto: FISCALIA

SEMANA: En SEMANA destapamos los seguimientos ilegales a un profesor de inglés que le daba clases a la esposa del comandante del Ejército, el general Luis Mauricio Ospina. También denunciamos un complot contra el general (r) Jhon Rojas, en el que participaron generales y coroneles.

M.M.: Yo estuve detrás de la actividad investigativa de lo que fue el DAS y acompañé la estrategia, con todas las garantías y el debido proceso en el DAS. Volvimos a usar la inteligencia no para la garantía del Estado, no para identificar a los terroristas, no para identificar a los criminales, sino para saber quién está de acuerdo o no con las instrucciones y las estrategias del presidente. Sí he sentido los seguimientos en más de una oportunidad. Yo no me siento ni con ningún narco ni estoy haciendo mesas de diálogo. Me da muchísima pena, pero esta situación debe parar. La autonomía y la independencia de la Fiscalía debe ser pulcra, independiente, transparente, objetiva. Eso es lo que esperamos de la nueva Fiscal General de la Nación.

Eso de estar diciendo “es que viene la fiscal autónoma e independiente que sí va a generar la verdad”, me pregunto ¿de cuál verdad estamos hablando? ¿La de judicializar a algunas personas que en su momento nos opusimos a que se vulnere la ley? En Colombia han asesinado personas que de una u otra forma han estado en contra de posiciones presidenciales.

‘El ministro Velásquez debió denunciar’

SEMANA: El ministro de Defensa, Iván Velásquez, salió a defender al comandante del Ejército en medio del escándalo por los seguimientos al profesor de inglés. Dijo que ahí no hubo nada malo.

M.M.: Eso es muy lamentable. En Colombia los seguimientos no se pueden hacer contra unas personas que no están afectando la inteligencia de absolutamente nadie. A mí sí me da pena con el ministro. Él fue aplicador de normas, fue magistrado auxiliar, sabe que hay que respetar el debido proceso y que los seguimientos se hacen en el marco de una actividad investigativa. No pueden ampararse en la ley de inteligencia para hacer seguimientos a civiles que nada tienen que ver con las estructuras criminales. Estamos en un hilo y en una franja muy peligrosa en Colombia.

SEMANA: El ministro Velásquez, además, conoció a un teniente de contrainteligencia que confesó el montaje contra el general Rojas. Lo trasladó a Bogotá y prácticamente se quedó callado y guardó al testigo. ¿Tenía que reportar ese testigo a la Fiscalía?

M.M.: La norma dice: el servidor público que tenga conocimiento de un hecho delictivo debe reportarlo. Él debió haber enviado inmediatamente la comunicación a la Fiscalía y poner a disposición a quien tenía la información del montaje judicial.

SEMANA: Vicefiscal, ¿el presidente Petro le está cobrando las investigaciones contra su hijo Nicolás Petro, o las de la exniñera Marelbys Meza, en el caso de Laura Sarabia, y el caso del coronel Feria? ¿Por eso se volvió tan incómoda para Petro?

M.M.: Me están cobrando aplicar la ley colombiana. No quieren que se aplique el Código Penal y, perdóneme, aquí se aplican las normas. Los delitos se llevan ante el juez. Me están cobrando que se haya adelantado la investigación contra el hijo del presidente y que se haya adelantado la investigación contra todo lo que sucedió en el caso de Marelbys Meza. ¿Acaso nosotros fuimos y buscamos a los testigos? ¿Acaso nosotros hicimos los informes? No señores, gente valerosa, como Day Vásquez, presentaron sus denuncias y manifestaron todo lo que había ocurrido. ¿Entonces nosotros qué tendríamos que haber hecho? ¿Callarnos y decir no? Pues no, señores, esa es la autonomía y la independencia en Colombia, investigar con toda la rigurosidad.

En el caso de Marelbys Meza, ¿acaso nosotros fuimos a buscarla? Ella presentó su denuncia de todo lo que le había ocurrido y también aplicamos la norma.

SEMANA: ¿El presidente Petro quiere una vicefiscal arrodillada?

M.M.: Llevo trabajando 30 años en la Fiscalía. Me he tenido que enfrentar con narcotraficantes, con sicarios, llevo 27 años escoltada. A mí me tocó adelantar las investigaciones y metodologías de las casas de desmembramiento de Buenaventura. Desde allí afrontamos toda la situación que se estaba presentando. Y terminó capturado hasta el alcalde. Por eso yo les decía ¿me van a hacer fama de mafiosa? Más de una persona sabe la contundencia con la que yo trabajo. Construyo metodologías a la luz de la ley, no en la oscuridad. Y he tenido que enfrentarme a muchos de los que han sido infractores de la ley, mucho más poderosos. Y aquí estoy, no me le voy a arrodillar a nadie. La ley no lo puede hacer arrodillar a uno. La ley es para aplicarla. Y que los colombianos sepan la verdad. Pero yo no voy a permitir que me tilden de mafiosa, cuando, perdónenme, los mafiosos son otros.

SEMANA: ¿Hay presión a la Corte Suprema de Justicia? La pelea es por la Fiscalía, por el reemplazo de Francisco Barbosa, no quieren que usted se quede mientras la Corte escoge y estudia las hojas de vida de las tres aspirantes para elegir a la próxima fiscal.

M.M.: Llevo 30 años de un ejercicio implacable. ¿Me están usando? Por supuesto que sí. Para desprestigiarme, para montar una carpeta, para decir que sí, que soy una infractora. ¿Cuántos no quisieran que diera un paso al costado? Aquí hasta el último día que se decida.

Hago un llamado al respeto de las instituciones, a que respeten la Corte Suprema de Justicia. Debe tomar una decisión y será la mejor dependiendo de los tiempos de la Corte. Ellos son autónomos, independientes, hay que respetarlos. Yo no me voy de la Fiscalía, acuérdese que vengo encargada, vengo en carrera. Llegué a ser vicefiscal por el señor fiscal, el doctor Francisco Barbosa, les incomoda que diga que es el único fiscal que le ha permitido a esta Fiscalía trabajar con lealtad, verdad y contundencia. Eso les molesta a muchos, pero esa es la verdad, porque eso es lo que estamos haciendo.

Mi orgullo más grande es haber sido la vicefiscal del doctor Francisco Barbosa, un hombre intachable, correcto, transparente y que dejó a la Fiscalía realmente volar con la investigación. En esta Fiscalía sí decimos la verdad.

SEMANA: ¿Quiere decirle algo al presidente Petro?

M.M.: A usted lo eligieron los colombianos, le entregaron en sus manos liderar el territorio patrio y eso es respetar las normas. Usted ha dicho que fue fundante de la Constitución del 91, no se le olvide, Presidente, esa Constitución dice que hay que respetar la dignidad humana. Presidente, le pido que pare ya esta estrategia de hacerle creer a los colombianos que no soy una persona honesta y que no debo quedarme en la Fiscalía ni siquiera para aplicar la ley. Presidente, los colombianos exigimos que sea transparente y honesto. No sigan con los seguimientos y no siga con la fabricación de carpetas para judicializar. Tengo toda la documentación. Si algo me pasa hay un documento con los soportes de cada una de esas situaciones. Yo no soy ninguna mafiosa. Respéteme.

SEMANA: En este complot donde el presidente está a la cabeza, ¿hay medios periodistas, fiscales, mafiosos, narcos?