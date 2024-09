Bogotá atraviesa una sequía sin precedentes: si no hay ahorro de agua inmediato, se avecina un drástico racionamiento

“Hace 40 años creíamos que el agua nunca se iba a acabar. No se había advertido nunca una situación de desabastecimiento de agua como la que hoy se ha vivido por el fenómeno de El Niño en los primeros meses de este año”. Esa observación la hizo el director de la CAR Cundinamarca, Alfred Ballesteros, a SEMANA.

Sin embargo, cambiar la cultura ciudadana no ha sido fácil. “Una semana después, sumado al comportamiento de lluvias en agosto, empezamos a ver que nos estábamos alejando de la meta”, dijo Avendaño, quien agregó que “ha sido difícil que la gente tome conciencia de que cada gota cuenta”.

No obstante, el problema radica en que las precipitaciones no han llegado al nivel que se esperaban. “Este ha sido un año con afluencias muy debajo del promedio histórico, inclusive llegando a ser de los años con menores afluencias en registro”, sostuvo el mandatario distrital.

Más desalentadora es la previsión de la directora del Ideam, Ghisliane Echeverry, quien advierte que las lluvias que se esperan para la región de la Orinoquia, especialmente para el embalse de Chuza, tendrán una gran reducción en septiembre y en el resto del año. Es así como la meta que estableció la Alcaldía de Bogotá de llegar a octubre con el 70 por ciento en el nivel del Sistema Chingaza no se va a cumplir. “No lo vamos a lograr. El problema es que no ha llovido lo que históricamente debía haber llovido, y esa es una variable que no podemos controlar nosotros”, dijo Avendaño.