Galán asegura que Bogotá no tiene nada que ver con el agua que Coca-Cola extrae de la Calera: “son mentiras”

Al respecto, el alcalde Galán aseguró de manera tajante: “No, Bogotá no tiene nada que ver con el agua que Coca-cola extrae de La Calera. No se dejen engañar”:

“Una mentira repetida mil veces no se convierte en verdad. Bogotá no tiene nada que ver con el agua que Coca - Cola Femsa extrae del municipio de La Calera. No existe ningún de Bogotá para que Coca - Cola obtenga agua de los embalses del sistema Chingaza, ni de los ríos o las quebradas que los alimentan”, indicó.