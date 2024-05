Centro Democrático reclamó por anuncio del ELN sobre volver a la práctica del secuestro: “rotundo rechazo y condena”

El reclamo se da luego del anuncio de la delegación del ELN en la que dijo que volverá a realizar la práctica, luego de que reclamaran que por parte del Gobierno les incumplieron porque no les entregaron un fondo que querían. Así lo anunció Antonio García, comandante de esa guerrilla. “Dentro de las acciones especificas que constituyen una violación al CFBNT no están incluidas las retenciones de carácter económico”, aseguraron desde el grupo guerrillero.

El Gobierno y el ELN han buscado negociar pero no han llegado a acuerdos. | Foto: Fedegan

Por su parte, el gobierno de Gustavo Petro respondió que no se dejarán presionar por el grupo guerrillero. “La delegación del Gobierno siempre ha dejado en claro al ELN que el comercio con seres humanos no tiene ninguna clase de justificación y su eliminación no es objeto de ninguna transacción por parte del Estado colombiano. Esperamos que el ELN mantenga el compromiso adquirido ante la sociedad colombiana y la comunidad internacional, y ponga fin a cualquier forma de secuestro”, dijeron desde la delegación del Gobierno.